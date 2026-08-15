La UCLM repite su presencia entre las 1.000 mejores universidades del mundo, según el Ranking de Shanghái

Una estudiante en el campus de la UCLM en la Fábrica de Armas de Toledo. Javier Longobardo

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha vuelto a consolidar su posición en la élite académica global al renovar su presencia en el prestigioso Academic Ranking of World Universities (ARWU), conocido popularmente como el Ranking de Shanghái.

La institución castellanomanchega se mantiene entre las 1.000 mejores universidades del mundo, un selecto grupo al que solo accede el 5% de los cerca de 20.000 centros de educación superior e investigación del planeta.

España ha sufrido un retroceso este año en la tabla. Solo 30 universidades del país figuran en el listado, seis menos que en la edición anterior y 10 menos que hace cinco años, cuando contaba con hasta 40 representantes. En la actualidad, 21 de las 50 universidades públicas del país han quedado excluidas.

El principal factor de cambio lo encabeza China, cuya apuesta financiera masiva por la I+D+i continúa desplazando a las instituciones educativas europeas. En esta última edición, el gigante asiático ha incorporado 14 nuevos campus, elevando su representación a 257 centros, siendo el país con más presencia.

La consultora ShanghaiRanking evalúa desde el número de artículos académicos publicados hasta la presencia en revistas científicas y el talento investigador. Para la UCLM, mantener esta posición no es solo un logro académico, sino una garantía de retorno social para Castilla-La Mancha.

Para la institución, la clave radica en la retención de talento, la modernización de las infraestructuras y la captación de fondos en proyectos internacionales competitivos.