La UCLM competirá en la Formula Student con un monoplaza que ya ha superado 100 kilómetros de pruebas

El UCLM Racing Team de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) partirá en la madrugada de este sábado hacia el Circuito de Montmeló, para participar en la edición española de la Fórmula Student, la competición internacional en la que universidades de todo el mundo diseñan, construyen y ponen a prueba sus propios monoplazas tipo Fórmula 1.

El equipo castellanomanchego competirá del 1 al 7 de agosto con el URT26, un monoplaza de combustión desarrollado por 60 estudiantes de la UCLM que se medirá a 73 equipos procedentes de una veintena de países.

La expedición estará formada por 22 integrantes, entre ellos cinco pilotos, que serán los encargados de ponerse al volante del vehículo una vez supere las exigentes pruebas técnicas de la competición.

Antes de salir a pista, los equipos deberán afrontar varias jornadas de pruebas estáticas en las que serán evaluados aspectos como el diseño de ingeniería, el análisis de costes, el plan de negocio y las inspecciones técnicas. Si supera esta fase, el URT26 comenzará las pruebas dinámicas a partir del 5 de agosto, en las que se evaluarán sus prestaciones y fiabilidad.

Un monoplaza más ligero y fiable

La UCLM afronta esta edición con un vehículo mejorado respecto al de la pasada temporada. Entre las principales novedades destacan la reducción de peso, la incorporación de un sistema automático de cambio de marchas, la optimización del comportamiento dinámico y un incremento de la fiabilidad, uno de los aspectos más determinantes para completar con éxito las pruebas de la Fórmula Student.

El UCLM Racing Team está integrado por estudiantes de los grados de Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Aeroespacial y Administración y Dirección de Empresas, además del Máster en Ingeniería Industrial, procedentes de los campus de Albacete, Almadén, Ciudad Real, Talavera de la Reina y Toledo.

El proyecto está coordinado por el profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real Ángel Luis Morales Robredo.

El coordinador del equipo ha explicado que el principal objetivo es mejorar los resultados obtenidos en las cuatro participaciones anteriores. Para ello, ha destacado el trabajo realizado durante los últimos meses tanto en la preparación de la documentación para las pruebas estáticas como en el desarrollo del vehículo.

Según Morales, el equipo llega a Montmeló con un monoplaza "muy resistente y fiable", que ya ha completado más de 100 kilómetros de pruebas sin incidencias, permitiendo además que los pilotos acumulen experiencia antes del inicio de la competición.