La UCLM se sitúa entre las 15 universidades españolas con más proyectos financiados por el Gobierno, con 10,2 millones

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se ha situado como la decimoquinta universidad española por número de proyectos financiados en la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento 2025, gestionada por la Agencia Estatal de Investigación, dependiente del Ministerio de Ciencia. Se trata de la principal convocatoria competitiva del sistema nacional para la financiación de proyectos de investigación. La UCLM ocupa esta posición entre las 82 universidades participantes. La financiación total alcanza los 10,2 millones de euros.

La universidad presentó directamente 125 proyectos, de los cuales 55 han recibido propuesta de financiación. Esta cifra supone un notable crecimiento respecto a la convocatoria anterior, en la que se obtuvieron 35 proyectos. El incremento es de veinte proyectos, cerca de un 57 % en un solo año. También destaca la tasa de éxito alcanzada por la UCLM, que se sitúa en el 44 %, casi cuatro puntos por encima de la tasa agregada del conjunto de universidades participantes.

En términos prácticos, más de cuatro de cada diez propuestas presentadas por la institución han conseguido financiación en una convocatoria caracterizada por su elevado nivel de exigencia y competitividad.

Los proyectos seleccionados recibirán 7.586.375 euros para su ejecución, frente a los aproximadamente 5,3 millones obtenidos el año anterior. Esto representa un aumento superior al 43 % y permitirá reforzar los equipos científicos, adquirir equipamiento, desarrollar actividades de investigación y contratar personal vinculado a los proyectos.

A esta cantidad se suman 20 contratos predoctorales asociados a los proyectos concedidos, frente a los nueve obtenidos en la convocatoria anterior. La financiación destinada a estos contratos asciende a 2.692.300 euros, a razón de 134.615 euros por contrato, y permitirá formar durante cuatro años a una nueva generación de investigadores e investigadoras.

Récord de financiación nacional

Sumadas ambas partidas, la financiación total captada por la UCLM alcanza los 10.278.675 euros, la cifra más elevada obtenida por la Universidad en esta convocatoria. Este resultado representa un importante retorno de fondos estatales para Castilla-La Mancha y permitirá fortalecer las capacidades científicas de la región, generar empleo cualificado e incorporar nuevo talento investigador.

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha señalado que "estos resultados son, ante todo, fruto del excelente trabajo de nuestros investigadores e investigadoras, y también del esfuerzo realizado para mejorar el acompañamiento institucional, el apoyo técnico y la preparación de propuestas en las convocatorias nacionales más exigentes".

En este sentido, Garde ha destacado del mismo modo el trabajo desarrollado por la Unidad de Gestión de la Investigación. "Su personal técnico ha realizado una labor rigurosa de asesoramiento, revisión y acompañamiento, que ha permitido que la totalidad de las propuestas presentadas por la UCLM superara correctamente la fase administrativa", ha afirmado.

El rector ha añadido que este éxito responde igualmente a una política científica sostenida en el tiempo. "La UCLM lleva años reforzando progresivamente su Plan Propio de Investigación, gracias también a los acuerdos con el Gobierno de Castilla-La Mancha. Esta inversión interna contribuye a que nuestros grupos sean más competitivos en el ámbito nacional y permite retornar a la región, e incluso multiplicar, los recursos destinados inicialmente al impulso de la investigación", ha explicado.

Estos resultados consolidan la posición de la UCLM entre las universidades españolas con mayor capacidad para obtener financiación competitiva y ponen de manifiesto el efecto multiplicador de la inversión pública en investigación.