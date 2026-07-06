Castilla-La Mancha pierde alumnos brillantes: solo el 6,7 % de los estudiantes alcanza la excelencia según PISA

Un grupo de alumnos en el pasillo de un colegio. E. E.

El rendimiento educativo del grupo de los alumnos más capacitados en Castilla-La Mancha ha menguado en los últimos años. El estudio La calidad educativa en España y sus comunidades autónomas ha constatado "descensos" en lectura y "retrocesos significativos" en ciencias.

Además, el volumen de estudiantes de la región que sobresale en matemáticas también ha caído en más de tres puntos porcentuales.

Las tres destrezas que evalúan los informes PISA muestran una evolución a la baja en la comunidad autónoma, un empeoramiento que se relaciona con el descenso generalizado que se ha observado en el conjunto del país.

Un ensayo elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación Ramón Areces a partir de los microdatos de PISA ha constatado que apenas el 3,5 % de los alumnos castellanomanchegos ofrecen un desempeño extraordinario en comprensión lectora, el 3,3 % en matemáticas y el 2,5 % en ciencias.

Estos porcentajes se han obtenido entre quienes han finalizado la educación obligatoria con un nivel alto de competencias, un escalón que incluye los niveles 5 —aventajado— y 6 —excelente—.

El ensayo ubica "en la parte baja" de la clasificación nacional a Ceuta (1,5 %), Melilla (3,2 %), Canarias (6,2 %) y Castilla-La Mancha (6,7 %). Entretanto, "el indicador global sitúa a Castilla y León (15,1 %), Asturias (14,9 %) y La Rioja (14,9 %) como las regiones con mayor proporción de alumnos aventajados, seguidas muy de cerca por Madrid (14,8 %) y Cantabria (13,9 %)".

Los territorios que han dado los mejores frutos "superan ampliamente la media española (10,6 %), además de situarse por encima de la media de la OCDE (13,7 %)", explica la investigación que compara los resultados de los evaluaciones que PISA hizo en los años 2015 y 2022.

Algún especialista, ningún destacado en todo

El Ivie ha demostrado que las regiones con mayores porcentajes de alumnos aventajados en las tres competencias "coinciden con aquellas que obtienen mejores resultados en PISA, como Castilla y León, Asturias o La Rioja". Sin embargo, "en Ceuta, Castilla-La Mancha o el País Vasco el grupo de excelencia aparece mucho más restringido y especializado en una sola área".

Entre los alumnos aventajados y excelentes de Castilla-La Mancha, el 69,9 % destaca en una de las tres materias y solo el 8,4 % en tres. Ceuta es el territorio autónomo con registros más bajos. Ni en la región ni en la ciudad africana hubo en 2022 "ningún alumno excelente en las tres competencias", lo que supone que nadie ha alcanzado el nivel 6 en matemáticas, lectura y ciencias de forma simultánea.

Además de Castilla-La Mancha, la proporción de alumnado aventajado ha caído entre 2015 y 2022 en regiones como Navarra, Cataluña, Castilla y León, Madrid y La Rioja, un conjunto de comunidades autónomas que partía desde posiciones más altas.

En un contexto donde España se sitúa por debajo de la media de la OCDE, la brecha interna en el alto rendimiento educativo también se adivina profunda. Las mejores puntuaciones se concentran en la mitad norte del país, mientras Castilla-La Mancha se encuentra en el bloque de regiones con peores resultados en este apartado.

Los datos muestran la dificultad de esta comunidad autónoma para concentrar un volumen elevado de alumnado en los niveles 5 y 6 de PISA y la consolida como una de las regiones que también ha contribuido al retroceso general del alto rendimiento en el país.

Una "desventaja" frente a terceros

En todo caso, los autores de la monografía han alertado de que "en España el porcentaje de alumnos que terminan la enseñanza obligatoria con un alto nivel de competencias básicas (...) es reducido, más bajo que la media de la OCDE y a una distancia muy considerable de otros países como China, Japón, Corea del Sur o algunos países nórdicos".

Esta situación aflora una "clara desventaja relativa respecto a gran parte de nuestros competidores en una economía muy globalizada", un escenario que la comparativa entre la proporción de mejores estudiantes también recalca. Los porcentajes de jóvenes brillantes en estados como "Japón, Corea del Sur, Suiza, Países Bajos, Estonia, Canadá o Australia multiplican por dos a los de España".

El informe ha insistido en que la excelencia de un alumno también depende de su entorno, no solo del esfuerzo individual. "El impulso del alto rendimiento pasa por medidas dirigidas hacia el conjunto de estudiantes, familias, docentes, centros escolares y administraciones educativas".

Además, la investigación ha especificado que "los estudiantes con rendimiento académico destacado suelen estudiar (...) en centros con menos problemas de escasez de recursos materiales y humanos y en un clima de centro más benigno".