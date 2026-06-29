Los periodistas de Castilla-La Mancha reciben el reconocimiento de la UCLM por contar su historia desde 1985

El acto de homenaje se ha celebrado en la Iglesia de San Pedro Mártir del campus de Toledo.

Julián Garde destaca que la universidad "no se puede entender sin el acompañamiento permanente y continuo de los medios de comunicación". Más información: a

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha puesto este lunes el broche a los actos conmemorativos de su 40 aniversario con un reconocimiento al papel desempeñado por los medios de comunicación y los profesionales del periodismo de la región durante las cuatro décadas de historia de la institución académica.

El acto, celebrado en la Iglesia de San Pedro Mártir del campus de Toledo, ha estado presidido por el rector, Julián Garde, quien ha hecho entrega de cinco medallas conmemorativas a las asociaciones de periodistas de Castilla-La Mancha en representación del conjunto de la profesión.

Desde la inauguración del primer curso académico de la UCLM, el 4 de octubre de 1985, los medios de comunicación han acompañado la evolución de la universidad, trasladando a la sociedad castellanomanchega su actividad docente, investigadora y de transferencia del conocimiento, así como el impacto económico y social de la institución.

Durante su intervención, Garde ha destacado que "la UCLM no se puede entender sin el acompañamiento permanente y continuo de los medios de comunicación y de las y los profesionales que formáis parte de ellos, y es de justicia reconocerlo".

Asimismo, el rector ha asegurado que la labor de los medios "es esencial para fortalecer el vínculo entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la sociedad a la que sirve".

Cinco medallas

El reconocimiento ha recaído en la Asociación de Periodistas de Albacete, la Asociación de Periodistas de Ciudad Real, la Asociación de la Prensa de Cuenca, la Asociación de la Prensa de Guadalajara y la Asociación Provincial de Periodistas de Talavera de la Reina, como representación del conjunto de profesionales que han informado sobre la trayectoria de la universidad desde su creación.

La ceremonia, conducida por la delegada del rector para Comunicación Institucional, Azahara Cañedo, ha reunido al equipo de Gobierno de la UCLM, así como a responsables y profesionales de medios de comunicación y agencias de noticias de toda Castilla-La Mancha.

Entre los asistentes han participado la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban; el director general del periódico, César García Serrano; y el director, Alberto Morlanes.