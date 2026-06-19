La Junta y la UCLM crean una cátedra para impulsar la profesionalización de la contratación pública

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital han firmado un convenio para crear la Cátedra Institucional de Profesionalización de la Contratación Pública en Castilla-La Mancha, una iniciativa destinada a reforzar la formación, la especialización y la generación de conocimiento en un ámbito clave para la gestión de los recursos públicos.

La nueva cátedra, vinculada al Centro de Estudios Europeos 'Luis Ortega Álvarez' y dirigida por la catedrática Isabel Gallego Córcoles, nace con el objetivo de mejorar las cualificaciones, competencias y conocimientos de las personas que intervienen en los procedimientos de contratación pública. El número de alumnos que podrán participar en la cátedra es de 30.

Según informa la institución académica, su finalidad es contribuir a una gestión más eficiente, transparente y segura desde el punto de vista jurídico, así como favorecer un mejor aprovechamiento de los fondos públicos.

Entre las actuaciones previstas destaca el diseño de un itinerario de formación y capacitación para el personal empleado público que participa en tareas relacionadas con la contratación. Este programa estará basado en el Marco Europeo de Competencias para los Profesionales de la Contratación Pública (ProcurCompEU), promovido por la Comisión Europea.

De acuerdo con el convenio constitutivo, firmado por el rector, Julián Garde, y por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, la cátedra organizará cursos de especialización, talleres, jornadas y seminarios dirigidos al personal técnico y directivo de la Administración autonómica y del sector público regional. También promoverá actividades abiertas a estudiantes, profesionales y agentes económicos interesados en la contratación pública.

Otra de sus líneas de trabajo será el impulso de la investigación y el estudio sobre esta materia. Además, desarrollará sistemas de acreditación de la formación y analizará la creación de un modelo de certificación que permita reconocer la especialización profesional en contratación pública. La iniciativa favorecerá igualmente la colaboración entre administraciones públicas, universidades y otras entidades especializadas para compartir experiencias, diseñar actividades formativas y promover la innovación en este ámbito.

La dotación económica prevista para el desarrollo de la cátedra asciende a 281.977,20 euros. De esta cantidad, la Consejería aportará 150.000, mientras que la UCLM contribuirá con recursos propios valorados en 131.977,20 euros, entre los que se incluyen personal, espacios, equipamiento e infraestructuras de apoyo.

Esta actuación se enmarca en el protocolo general de Actuaciones que se firmó, en marzo 2025, entre los Gobiernos de Castilla-La Mancha y Aragón y sus respectivas universidades, con el objetivo de impulsar la profesionalización de los empleados públicos en materia de contratación en las administraciones autonómicas.

Seminario de presentación

Según informa el Gobierno regional, el próximo lunes, 22 de junio, se desarrollará un seminario que servirá para la presentación de la Cátedra de Profesionalización de la Contratación Pública, así como acogerá la presentación del curso de Experto en Planificación, Gestión y Control de la Contratación Pública. Está dirigido al personal empleado público de la Administración de la Junta de Comunidades, organismos autónomos y entes instrumentales que realizan o participan en tareas relacionadas con la contratación pública.

Los objetivos que persigue la acción formativa son tres. El primero es ofrecer a los participantes una formación técnica de nivel intermedio que les permita adquirir las competencias que sean adecuadas para abordar las cuestiones y resolver los problemas que con más frecuencia surgen en el ámbito de la contratación, en las fases de preparación, adjudicación y ejecución de los contratos.

El segundo es ofrecer a la Administración autonómica un recurso formativo y de profesionalización al que orientar y dirigir al personal que se incorpore a las unidades de contratación y otros profesionales que realizan tareas cuyo desempeño precisa de conocimientos y habilidades básicas sobre la compra pública; y, tercero, favorecer la creación de equipos multidisciplinares y suficientemente dotados de profesionales al frente de la contratación pública con personas motivadas e incentivadas.

Cuatro módulos y 10 meses de duración

El curso cuenta con un enfoque teórico-práctico, diseñado a partir del Marco Europeo de Competencias para los profesionales de la contratación. Además, el programa es totalmente gratuito, consta de diez asignaturas estructuradas en cuatro módulos: Competencias horizontales, Competencias previas a la adjudicación, Competencias posteriores a la adjudicación y Competencias genéricas o personales.

Dada la relevancia del enfoque práctico, a las asignaturas se suma una metodología de evaluación que integra pruebas de conocimiento con un Trabajo Final Tutorizado (TFT) consistente en el diseño en grupo de un proyecto de mejora de la contratación pública en Castilla-La Mancha. La duración del programa es de 10 meses y la formación se impartirá, fundamentalmente, en modalidad presencial, con un total de 160 horas de clases presenciales, que se complementarán con otro tipo de actividades como participación en foros y seminarios de especialización.

Una vez superado el curso y las pruebas de evaluación, el alumnado obtendrá el título de 'Experto en planificación, gestión y control de la contratación pública', que consta de 16 créditos y equivale a 400 horas en total.