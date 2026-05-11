Garde liderará a los rectores de España con la convicción de "defender la universidad pública"

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), José Julián Garde, ha asegurado este lunes que afronta su próximo nombramiento como presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) con la "misión casi única de defender la universidad pública".

Garde, que encabeza la única candidatura para dirigir este organismo en el que están incluidos 77 rectores de universidades públicas y privadas de España, ha reconocido que afronta esta nueva tarea con "responsabilidad" y "prudencia" durante la entrega de Reconocimientos del Consejo Social de la UCLM que se celebra en el Paraninfo de la UCLM en el campus de Albacete.

"Afronto este paso con una responsabilidad y prudencia desde el conocimiento pero con una misión casi diría única: la defensa de la universidad pública ahora desde otro ámbito", ha apuntado en un momento de su discurso.

Un acto en el que también ha estado presente el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha definido al rector castellanomanchego como un "ejemplo claro" de que "se consigue más por las buenas que por las malas", algo que a su juicio "hoy, lamentablemente, no computa en el ambiente general".

"La inteligencia está en conseguir avanzar sin tener que romper ningún plato y sobre todo sin generar ni bilis ni frentismo con nadie", ha reflexionado el presidente autonómico, que también ha reconocido sentirse "enormemente orgulloso" de lo que representa la UCLM con Garde y su equipo a la cabeza.

Barreda

Por su parte, el expresidente regional y actual presidente del Consejo Social de la UCLM, José María Barreda, ha asegurado que, entre otras cuestiones, Garde presidirá la CRUE por "la magnífica labor de diplomacia" que ha llevado a cabo para encabezar la única candidatura que concurrirá a las elecciones del 19 de mayo.

"Todos brillamos, como brillará la Universidad de Castilla-La Mancha y el conjunto de la comunidad cuando nuestro rector sea el flamante presidente de la CRUE, de todos los rectores de España", ha destacado Barreda.

Por último, el presidente del Consejo Social ha definido el nombramiento como "algo más que simbólico" porque supone "un reconocimiento a tu persona y de paso a la Universidad de Castilla-La Mancha".