Castilla-La Mancha destaca que las ratios en escuelas infantiles son "inferiores" a nivel nacional aunque "respeta" la huelga

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha mostrado este miércoles su "respeto total y absoluto" a la huelga de escuelas infantiles convocada a nivel estatal para este jueves, aunque ha defendido que la región cuenta con ratios de alumnado por aula inferiores a las establecidas en el conjunto del país.

En declaraciones durante la presentación de la exposición Primada. VIII Centenario de la Catedral de Toledo, Pastor ha señalado que en las 38 escuelas infantiles de titularidad regional se han fijado los servicios mínimos acordados con los sindicatos y ha insistido en que las condiciones del sistema educativo autonómico difieren de las del resto de comunidades.

El consejero ha detallado que en el tramo de 0 a 1 años la ratio en Castilla-La Mancha es de 6 alumnos por aula, frente a los 8 de la media nacional; en el tramo de 1 a 2 años es de 11 frente a 13; y en el de 2 a 3 años es de 16 frente a 20, lo que, según ha subrayado, sitúa a la región "por debajo de los niveles nacionales en todas las etapas".

Pastor ha explicado que la huelga responda a una reivindicación impulsada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, a la que se han sumado distintos sindicatos, y que reclama principalmente la reducción de ratios y mejoras en las condiciones laborales del personal educativo.

Diálogo constante

En este sentido, ha defendido que en Castilla-La Mancha el personal de estas escuelas pertenece a la plantilla de la Junta —como personal laboral o funcionario—, lo que, ha afirmado, garantiza estabilidad laboral y evita la externalización del servicio, una situación que no se da en otras comunidades.

Asimismo, ha destacado que el Ejecutivo autonómico ha incrementado la inversión en las escuelas infantiles, superando los 4 millones de euros en el último año para la mejora de infraestructuras, y ha señalado que el 100 % de los centros cuenta ya con sistemas de climatización.

El consejero ha asegurado que el Gobierno regional mantiene el diálogo con los representantes del sector, aunque ha insistido en que "las circunstancias en Castilla-La Mancha son totalmente diferentes" y ha apelado a que las demandas sean analizadas por el Ministerio de Educación.

Por último, ha recordado que se han establecido servicios mínimos para la jornada de huelga del 7 de mayo y ha reiterado el respeto del Ejecutivo autonómico a una convocatoria de ámbito nacional impulsada por plataformas y sindicatos del sector.