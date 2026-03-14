Excursiones vetadas para ellos: dos casos cuestionan la inclusión real en los colegios de Castilla-La Mancha

En apenas una semana, dos casos han vuelto a poner sobre la mesa en Castilla-La Mancha el debate sobre los problemas de inclusión que sufre el alumnado con necesidades educativas especiales cuando llegan las excursiones escolares.

Primero fue el de un niño con síndrome de Down de Talavera de la Reina al que no dejaron acudir a una salida junto a sus compañeros de clase por utilizar pañal. Días más tarde, unos padres de Ciudad Real denuncian que su hijo con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) tampoco podrá participar en un viaje escolar.

Ambas situaciones han generado malestar entre las familias afectadas y asociaciones vinculadas al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que advierten de que estos episodios evidencian problemas de inclusión en determinadas actividades educativas.

La polémica comenzó la pasada semana, cuando la familia de un niño con síndrome de Down denunció que su colegio le había impedido acudir a una excursión escolar al considerar que necesitaba apoyo para el cambio de pañal y que el centro no disponía de personal suficiente para atender esa necesidad.

Ahora, otra familia ha relatado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha una situación similar en Ciudad Real. En este caso, el protagonista es un alumno adolescente diagnosticado con TDAH y con rasgos del espectro autista en estudio.

Según explica la madre, el menor tenía previsto participar en una excursión de cinco días a una granja escuela organizada por el colegio concertado Santo Tomás de la capital ciudadrealeña.

Sin embargo, el centro le comunicó que no podía asistir a la actividad con pernocta. El colegio justifica su decisión en motivos de seguridad tras haber recibido una valoración de Inspección Educativa.

La única opción planteada, según la familia, es que el alumno acudiese únicamente durante el día si su madre u otro tutor legal lo acompañaba personalmente. Finalmente, el estudiante ha continuado asistiendo a clase en el centro educativo mientras sus compañeros han participado en la excursión.

Casos no aislados

Desde la Asociación Manchega de Hiperactividad y Déficit de Atención (AMHIDA), con sede en Ciudad Real, aseguran que este tipo de situaciones no son aisladas.

"Nos llegan casos continuamente. Muchos niños con TDAH terminan siendo etiquetados como 'el raro' de la clase", explican desde la entidad.

Según la asociación, dentro del TDAH existen perfiles muy distintos. Algunos menores presentan mayor impulsividad y otros muestran dificultades de atención o tendencia al retraimiento, algo que en ocasiones genera incomprensión en el entorno escolar.

"Si el niño es muy activo se le etiqueta como problemático; si es más despistado o retraído, también acaba siendo señalado", indican.

Desde la entidad aseguran que llevan años ofreciendo formación a centros educativos de la provincia para mejorar el conocimiento sobre este trastorno entre profesores y alumnos.

"Nos ofrecemos para dar charlas a docentes y alumnado para explicar qué es el TDAH y cómo tratar a estos niños. Pero en toda la provincia solo nos han llamado unos dos o tres colegios y institutos", lamentan.

Situaciones "puntuales"

Ante la polémica generada por estos dos casos, fuentes de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha califican las situaciones como puntuales y destacan que desde la Administración regional "se dota a los centros educativos de recursos en función de sus necesidades para el desarrollo de la actividad lectiva".

Aunque, sobre las actividades extracurriculares, las mismas fuentes señalan que "es muy difícil anticipar medidas y se necesita mucha coordinación para organizar respuestas inclusivas". En este sentido, aseguran que no se puede generalizar la falta de recursos a partir de estos dos episodios, en los que han influido distintas variables.

Sin embargo, las familias afectadas insisten en que estos argumentos no solucionan el problema de fondo: la exclusión de alumnos con necesidades especiales de actividades fuera del aula. "Al final parece que siempre son los mismos niños los que se quedan fuera", lamenta la madre del alumno de Ciudad Real.