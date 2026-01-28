Castilla-La Mancha alcanza las 38 escuelas infantiles inauguradas en Toledo: "Hacemos más municipio"

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha inaugurado este miércoles la Escuela Infantil 'Señorita Amelia' en el municipio toledano de Albarreal de Tajo, un centro que permitirá ampliar la oferta educativa para la primera infancia y que eleva a 38 el número de escuelas infantiles abiertas en la provincia de Toledo.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, quienes han estado acompañados por el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, y el delegado provincial de Educación, José Gutiérrez.

Durante su intervención, Pastor ha destacado que iniciativas como esta sirven para "hacer más municipio" y para que las familias vean cómo se sigue "ampliando la oferta de servicios públicos" en localidades pequeñas.

Inauguración del centro 'Señorita Amelia' de Albarreal de Tajo. JCCM

La Escuela Infantil 'Señorita Amelia', financiada con fondos europeos Next Generation, ha supuesto una inversión superior a 617.000 euros y ha sido construida en un plazo especialmente reducido.

Instalaciones

El centro ofrece actualmente 41 plazas distribuidas en tres aulas: ocho para niños de 0 a 1 años, 13 para el tramo de 1 a 2 años y 20 para menores de 2 a 3 años, además de contar con servicio de comedor escolar.

Por el momento, están en funcionamiento dos de estas unidades, con un total de once alumnos matriculados en las primeras semanas de actividad.

Inauguración del centro 'Señorita Amelia' de Albarreal de Tajo. JCCM

A nivel regional, la apertura de este centro se enmarca en un plan del Gobierno de Emiliano García-Page que ha permitido abrir 140 escuelas infantiles, creando 3.036 plazas públicas y aumentando la oferta de centros en un 60,01 % y la de plazas en un 21,1 %.

Según el consejero Amador Pastor, este tipo de iniciativas forman parte de políticas públicas que abarcan desde la atención a la primera infancia hasta el acompañamiento a personas mayores, con el objetivo de fijar población, especialmente en las zonas más despobladas de Castilla-La Mancha.