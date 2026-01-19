Junta y Universidad de Castilla-La Mancha refuerzan su alianza para captar fondos europeos e impulsar la investigación

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, y el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, han firmado este lunes un convenio de colaboración para impulsar actuaciones conjuntas en materia de proyectos europeos y oportunidades de financiación de gestión directa.

El acuerdo tiene el objetivo de reforzar la cooperación en el ámbito de la política europea, mejorar la capacidad de captación de fondos comunitarios y aumentar la influencia de Castilla-La Mancha en los procesos de toma de decisiones que se desarrollan en el seno de la Unión Europea.

Caballero ha recordado que la política europea tiene un impacto directo en la vida cotidiana de la ciudadanía y en el funcionamiento de las administraciones, por lo que es necesario contar con el apoyo técnico y académico.

Y ha destacado el papel de la UCLM como "el mejor laboratorio de talento de la comunidad", a la vez que ha agradecido su implicación en el trabajo de acompañamiento a la Vicepresidencia Segunda y a la Dirección General de Asuntos Europeos, especialmente a través de la Oficina de Proyectos Europeos (OPE).

El acuerdo estará dotado con 60.000 euros y con una vigencia inicial de un año, contemplando el apoyo a la captación de fondos europeos por parte del tejido social y empresarial de la región, con especial atención a organizaciones del tercer sector, sindicatos, asociaciones empresariales y pymes.

Caballero ha enmarcado el convenio en la intensa actividad europea que está desarrollando Castilla-La Mancha, con una participación activa en el Comité de las Regiones, la elaboración de propuestas estratégicas como la incorporación de jóvenes a la agricultura y la defensa de los intereses regionales en debates clave como el marco financiero plurianual de la Unión Europea y la futura Política Agraria Común.

54 proyectos en marcha

Por su parte, Julián Garde ha explicado que el convenio permitirá potenciar la colaboración institucional para incrementar la captación de fondos europeos, ampliando el alcance de estos recursos más allá del ámbito investigador y extendiéndolos al sector empresarial.

El rector ha recordado que la UCLM cuenta actualmente con 54 proyectos europeos en marcha, con una financiación superior a los 16 millones de euros. Y ha afirmado que en el actual programa plurianual ya se han conseguido más de 12 millones de euros.

Por ello, ha destacado la importancia de defender el principio de adicionalidad de los fondos de cohesión y ha confiado en que el trabajo conjunto previsto permita elaborar propuestas técnicas que contribuyan a una gestión más eficaz y equitativa de los recursos europeos.

"En alguna ocasión, los fondos que el Gobierno de España emplea en las comunidades no siguen un criterio de adicionalidad sino de sustitución de los Presupuestos Generales del Estado. Eso no puede ser. Si son fondos de cohesión que pretenden que las regiones se acerquen, al sustituirlos por presupuestos se consigue lo contrario", ha sentenciado.