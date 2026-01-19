Condenan a la Junta a indemnizar con más de 28.000 euros a una docente agredida en un colegio de Albacete

El Juzgado de lo Social número 3 de Albacete ha condenado a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y a su compañía aseguradora a indemnizar con 28.691 euros por daños y perjuicios a una docente de Primaria que sufrió una agresión.

Así ha informado CCOO Castilla-La Mancha, que ha indicado que la sentencia recoge que los hechos se produjeron el 14 de enero de 2022, cuando dos niños se peleaban en la fila del patio y la docente intercedió entre ambos, sufriendo lesiones en los dedos y brazos y un cuadro de ansiedad que se mantiene.

"La sentencia es consecuencia de la inexistencia de protocolo de actuación en Castilla-La Mancha ante agresiones a docentes. Es la primera de estas características en la que se confirma que esta protección no puede seguir recayendo en la iniciativa individual del profesorado, sino que debe ser asumida de forma directa, estructural y efectiva por la Administración educativa", ha expresado el sindicato.

Además, ha afirmado que la sentencia refuerza la responsabilidad de la Consejería en materia de salud laboral y condiciones de trabajo después de que la demandante denunciara por "omisión de medidas de seguridad".

Protocolo de prevención

Según CCOO, la sentencia indica que la Administración "no tenía establecido ni un protocolo de prevención de situaciones de violencia dirigido a profesores en el ámbito de los centros educativos propios, ni un protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado".

Al respecto, ha señalado que no es equiparable el Decreto de Convivencia Escolar o la Guía de Prevención y Actuación ante Conductas Disruptivas Graves.

Por ello, el sindicato ha lamentado que la ausencia de protocolos "claros y eficaces" en la región para actuar ante agresiones al profesorado constituye "una deficiencia estructural". "Este reconocimiento -que no es firme- demuestra que lo defendido y documentado en las mesas sectoriales tiene efectos jurídicos reales y que la acción sindical rigurosa, constante y sostenida en el tiempo es legítima y eficaz", ha explicado.

Medidas concretas

Por último, el sindicato ha exigido a la Consejería de Educación "medidas concretas" como la elaboración "inmediata" de protocolos autonómicos de actuación ante agresiones.

También ha pedido la intervención de oficio de la Administración ante cualquier agresión al profesorado; la coordinación real con Fiscalía, Inspección Educativa y Fuerzas de Seguridad; apoyo jurídico, psicológico y administrativo a las víctimas; y medidas de prevención, formación y protección que eviten la normalización de las agresiones.