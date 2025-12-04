ANPE Castilla-La Mancha alerta de un aumento del 20 % en los casos de docentes que piden ayuda al Defensor del Profesor

El sindicato ANPE Castilla-La Mancha ha advertido este jueves que el número de docentes que ha requerido la ayuda del servicio de Defensor del Profesor ha aumentado en un 20 por ciento durante el curso 2024-2025, con respecto al ejercicio anterior.

Así lo ha dado a conocer el presidente de ANPE Castilla-La Mancha, Martín Navarro, quien ha detallado que en el curso 2024/2025 ha atendido 118 casos frente a 98 del curso anterior, al tiempo que ha precisado que "estos casos son sólo la punta del iceberg de todos los que se producen en los centros de la región, ya que son los que han contactado con el servicio pero la realidad es que se producen muchos más".

Por provincias, donde más han aumentado estos casos es en Albacete, de modo que han pasado de 26 a 41, mientras que Cuenca y Guadalajara han registrado cuatro casos más cada provincia que el año anterior (12 y 13 en total, respectivamente), en Toledo se han dado dos casos menos, de 35 a 33; y en Ciudad Real uno menos, de 20 a 19.

Por su parte, la responsable del servicio de Defensor del Profesor de ANPE, Genoveva Jiménez, ha detallado sobre las etapas educativas de los docentes que se han puesto en contacto que han descendido en todos los niveles a excepción de Secundaria que ha sufrido un repunte en el número de atenciones, ya que se ha pasado de 34 casos en el curso 2023-2024 a 72 en el curso 2024-2025, lo que se traduce en un 61,02 % del total de casos atendidos.

En concreto, en la etapa de Infantil se han producido cuatro atenciones (3,4 %), tres menos que el curso pasado; en Primaria se han atendido 39 casos (33,1 %), cinco menos que el curso anterior; mientras que en los ciclos formativos de Formación Profesional (2,5 %) se ha dado un único caso, reduciéndose así con respecto al curso anterior en ocho, y en FP Básica la reducción ha sido del 50 % con dos casos.

Los representantes de ANPE han alertado de que aumenta el número de docentes que pide ayuda a este servicio y tienen problemas de ansiedad o incluso están de baja laboral, a la vez que han señalado que han detectado un menor número de problemas por conflictos con los alumnos, mientras que aumentan los casos por problemas con la Administración sobre todo por la "alta carga burocrática" que soportan los docentes.

También han puesto el acento en que se ha comprobado que se han incrementado los problemas relacionados con las agresiones, las faltas de respeto, las falsas acusaciones y la presión para modificar las notas, sobre todo en cursos superiores; si bien han descendido los casos de acoso y las denuncias que los padres ejercen en el centro o en el servicio de Inspección.

Por todo ello, el sindicato ha propuesto que se reduzca la burocracia, que se desarrolle un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar y que se pongan en marcha programas de prevención de acoso escolar que contemplen la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos.