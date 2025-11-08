Héctor y Daniela, dos alumnos de Castilla-La Mancha entre los 10 mejores de España en Informática y Geología

Un total de 71 estudiantes de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato de toda España han recibido este viernes en la Biblioteca Nacional de Madrid los premios nacionales de las Olimpiadas Científicas 2025 por sus éxitos en las fases internacional e iberoamericana.

El Ministerio de Educación ha reconocido a los mejores estudiantes del país en estas competiciones anuales, donde demuestran sus conocimientos en materias como Física, Matemáticas, Química, Biología, Geología, Economía e Informática.

Entre los galardonados de este año destacan dos estudiantes de Castilla-La Mancha: Daniela Meléndez Nuño, que ha logrado un 6º puesto nacional en Geología, y Héctor Verdeal Rodríguez, que ha quedado en 8º lugar en Informática.

Al igual que el resto de ganadores, ambos alumnos castellanomanchegos recibieron premios económicos que variaban de los 500 a los 1.000 euros según la categoría.

El acto reunió no solo a los premiados y sus familiares, sino también a representantes de las principales sociedades científicas nacionales como Rocío García Rubio, directora del programa Galileo en Thales Alenia Space España.

La Comunidad Valenciana fue la región más galardonada consiguiendo quince medallas, seguida de Madrid y Cataluña. Las Olimpiadas Científicas continúan reafirmando su referencia entre los jóvenes estudiantes que buscan ampliar sus horizontes académicos y científicos así como descubrir su vocación investigadora.