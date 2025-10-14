Luz verde del Gobierno regional a la construcción de un nuevo instituto en el Señorío de Illescas (Toledo)

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Illescas (Toledo) para la construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) en el barrio de El Señorío, que contará con 16 unidades de Secundaria y seis de Bachillerato.

Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha explicado que este será el segundo instituto de la zona, tras el IES Josefina Aldecoa.

Según ha detallado Pastor, el convenio recoge la financiación de la primera y segunda fase del proyecto, correspondientes a las aulas de Educación Secundaria Obligatoria, con un presupuesto de licitación de nueve millones de euros.

"Las obras serán adjudicadas por el Ayuntamiento, con la previsión de que al menos la primera fase esté en funcionamiento para septiembre de 2026", ha subrayado el consejero.

Esfuerzo

Durante su intervención, Amador Pastor ha destacado el esfuerzo del Ejecutivo autonómico en la mejora y ampliación de las infraestructuras educativas.

Desde 2015, se han llevado a cabo 1.841 actuaciones en centros de la región, con una inversión total de 341 millones de euros.

Entre ellas, 49 nuevos centros educativos, de los cuales 34 ya están en funcionamiento, con un gasto de 130 millones.

Además, se han realizado 60 grandes ampliaciones, 548 reformas y 500 actuaciones de eficiencia energética, que han supuesto más de 317 millones de inversión.

Climatización

El consejero ha recordado también que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que dispone de un Plan de Climatización para centros educativos, financiado con fondos FEDER. En este sentido, ha destacado que Illescas ha recibido más de 700.000 euros para la mejora de sus instalaciones educativas.

"Solo en Illescas, en la última década, hemos invertido 18,4 millones de euros, destinados a la construcción de dos nuevos colegios de Infantil y Primaria y un Instituto de Educación Secundaria en la zona de El Señorío", ha precisado Pastor.

Asimismo, ha avanzado que recientemente el Consejo de Gobierno ha aprobado la construcción de un Centro de Educación Especial, con un presupuesto cercano a los ocho millones de euros, actualmente en fase de licitación.