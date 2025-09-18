Castilla-La Mancha bendice la bajada de horas a los profesores avanzada por el Gobierno pero pide financiación

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha bendecido la rebaja de horas lectivas para los profesores de Primaria, ESO y Bachillerato avanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha exigido que esta reforma venga acompañada de financiación suficiente.

Durante una visita al CEIP Rosa Chacel de Illescas (Toledo), el titular de Educación ha recordado que esta medida que incluye que los profesores de Primaria no excedan las 23 horas lectivas a la semana y los de ESO y Bachillerato las 18, es un acuerdo que el Gobierno de Page ya ha contraído con las organizaciones sindicales de la región.

"Nos quedamos tranquilos porque nosotros ya lo teníamos comprometido desde antes de este anuncio en el acuerdo firmado con ANPE, UGT y Comisiones Obreras", ha asegurado.

Eso sí, al igual que en otras cuestiones como la acogida de migrantes, en las que el Gobierno legisla pero son las comunidades quienes tienen las competencias, ha advertido que "se necesita financiación".

"A nosotros cada hora lectiva nos cuesta una cantidad de dinero importante y esperemos que el Gobierno de España corresponda también a esa financiación que ya vendrá marcada por ley, no como recomendación, sino como obligación", ha insistido.

Y es que como ha remarcado, el anuncio de Sánchez implica "modificar una ley" para convertir en "obligatorio" este nuevo reparto horario, ya que hasta ahora estaba regido como "recomendación".

Bajada de ratios

El otro gran asunto que implica este cambio normativo anunciado por Pedro Sánchez es una bajada de los ratios de alumnos en las aulas.

Sobre esta cuestión, ha pedido se pueda "definir algo más" en la próxima Conferencia Sectorial de Educación y ha subrayado "el paso hacia adelante que ha dado Castilla-La Mancha con una bajada de ratios sin precedentes".

"Venimos trabajando de la mano del diálogo y el consenso con los sindicatos y con la comunidad educativa para poder trabajar esta bajada de ratios", ha insistido.

En cualquier caso, ha vuelto a repetir que "lo más importante y lo que siempre" reclama el Ejecutivo regional es que las medidas promovidas desde Moncloa puedan ser implementadas con "éxito" y estén dotadas de "partidas presupuestarias que ayuden a afrontar estos retos que marcan las leyes nacionales".

Visita al CEIP Rosa Chacel.

Climatización

Pastor ha visitado el CEIP Rosa Chacel de Illescas, uno de los 45 centros educativos de la provincia de Toledo que se han acogido a la segunda convocatoria del Plan de acción frente al cambio climático, impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El consejero ha explicado que estos 45 centros educativos de segundo ciclo de Infantil y Primaria, repartidos en 36 municipios, podrán realizar la aclimatación de los espacios gracias a una inversión de casi cuatro millones de euros, financiada en el marco del Programa FEDER Castilla-La Mancha 2021-2027.

En cuanto a la obra de refrigeración del CEIP ‘Rosa Chacel’ de Illescas ha detallado que va a tener un coste de más de 149.000 euros, mientras que en los siete centros educativos susceptibles de recibir la ayuda en este municipio se movilizarán más de 970.000 euros.