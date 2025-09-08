La UCLM cumple 40 años convertida en un "referente nacional e internacional": así será el programa del aniversario

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) cumple 40 años. Un hito que la institución celebrará a lo largo del curso académico 2025-2026 para conmemorar un modelo de universidad pública basada en la cercanía y enraizada en el territorio, a través de una programación repleta de iniciativas académicas, culturales y sociales.

La conmemoración del 40 aniversario ha sido presentado este lunes en el Rectorado de la UCLM en Ciudad Real por parte del rector, Julián Garde, y la secretaria general, Isabel Gallego. "Es un momento para recordar, celebrar y agradecer a todos los que lo han hecho posible", ha expresado el rector.

Garde ha puesto en valor el crecimiento que ha tenido la universidad a lo largo de los últimos 40 años, convirtiéndose en "un referente nacional e internacional". "El número de egresados por la UCLM ya supera los 150.000, obteniendo parámetros de empleabilidad más que notables", ha afirmado el rector.

También ha apuntado que desde 2023 la UCLM forma parte de una alianza de universidades europeas en la que solo se encuentran el 10 % de las instituciones del continente.

Asimismo, ha calificado a la UCLM como "una universidad atractiva". Prueba de ello es el dato que convierte a la institución académica en la sexta del país con más matriculados procedentes de otras comunidades autónomas.

Nueva imagen corporativa

Para celebrar el 40 aniversario, se ha puesto en marcha un nuevo logo, que se integrará en la comunicación institucional e identificará todas las acciones enmarcadas en la celebración durante el curso que acaba de empezar.

Nuevo logo del 40 aniversario de la UCLM.

Una adaptación de la marca UCLM que permite "unificar visualmente toda la programación de la celebración sin alterar la esencia de la identidad institucional", ya que respeta el símbolo, el color, el anagrama y el logotipo.

Comité de Honor

Tal y como ha explicado Julián Garde, la celebración del 40 aniversario de la creación de la UCLM cuenta con el respaldo de un Comité de Honor, integrado por personalidades del ámbito político, académico y social.

La Presidencia de Honor la ostentan los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, mientras que el organismo cuenta con nombres como el presidente de la Junta, Emiliano García-Page; el propio rector, Julián Garde; el presidente de las Cortes, Pablo Bellido; el presidente del Consejo Social de la UCLM, José María Barreda; los presidentes de las diputaciones provinciales de Albacete, Ciudad Real, Toledo y Cuenca, Santiago Cabañero, Miguel Ángel Valverde, Concepción Cedillo, Álvaro Martínez, respectivamente; o los alcaldes de ciudades como Ciudad Real, Cuenca, Talavera de la Reina y Toledo, Francisco Cañizares, Darío Dolz, José Julián Gregorio y Carlos Velázquez; entre otros.

Además, se ha puesto en marcha una Comisión Organizadora para coordinar la celebración del 40 aniversario, compuesta por una veintena de representantes de la comunidad universitaria.

Programa del 40 aniversario

El solemne acto de apertura del curso académico que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre en Albacete marcará el inicio del programa de actividades.

Gallego ha sido la encargada de presentar los principales actos que se han previsto, entre los que ha destacado la Gala del 40 aniversario que tendrá lugar en Ciudad Real y que se propondrá como "un homenaje a la memoria colectiva de la universidad".

También ha puesto en valor otras actividades como el Festival Pinta UCLM, que decorará la universidad con murales representativos de su historia; el Intercampus de Bandas de Música Universitaria, donde se estrenará una pieza compuesta para el aniversario; o el brindis con el vino conmemorativo producido por los estudiantes y el profesorado del Grado de Enología.

Por último, ha anunciado que la UCLM pondrá en marcha una página web específica del 40 aniversario que ha sido diseñada como "un espacio informativo para los medios de comunicación, la sociedad castellanomanchega y la comunidad universitaria", que enlaza la historia de la universidad con testimonios, material audiovisual y contenidos de actualidad.