Alianza entre Diputación y UCLM para convertir Toledo en centro de la lengua y cultura españolas

La Diputación de Toledo ha aprobado la firma de un convenio de cooperación económica con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y su Fundación General para la promoción de actividades académicas y culturales ligadas en la lengua y cultura españolas en Toledo y su provincia.

El acuerdo, dotado con una subvención directa de 20.000 euros, tiene como finalidad "reforzar el papel de la provincia como destino preferente para la enseñanza del español como lengua extranjera, a través de iniciativas de turismo idiomático, formación de docentes y difusión cultural", ha informado la Diputación.



De esta manera, el convenio contempla el desarrollo del Plan de Prescriptores Internacionales, que facilitará la llegada de docentes extranjeros a Toledo para participar en cursos de actualización didáctica.

Estas estancias permitirán mostrar la calidad de los programas ELE (Español como Lengua Extranjera) de la UCLM, al tiempo que los participantes disfrutan de la riqueza cultural, histórica y patrimonial del territorio.



"Además de consolidar a Toledo como referencia académica en el ámbito del español, el acuerdo refuerza la estrategia cultural de la Diputación en su objetivo de apoyar la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura en 2031", han destacado.



Turismo idiomático

De igual modo, agregan que a todo ello se suma el "compromiso compartido" con el fomento del turismo idiomático como vía de desarrollo económico sostenible, de modo que el proyecto prevé acciones de promoción nacional e internacional, organización de cursos, jornadas formativas y estancias en la Residencia Universitaria Santa María de la Cabeza.



Además, el convenio respalda programas consolidados como ESTO (Español en Toledo), acreditado por el Instituto Cervantes, y facilita la llegada de docentes internacionales mediante becas formativas.



El acuerdo recoge que la Diputación de Toledo financie de manera íntegra el proyecto, que se ejecutará durante este año 2025, y la Fundación General de la UCLM será responsable de la gestión y justificación de las actividades, con el apoyo logístico e institucional de la universidad regional.