Los sindicatos de la enseñanza concertada de Castilla-La Mancha denuncian "falta de diálogo" de la Junta

Los sindicatos de la enseñanza concertada de Castilla-La Mancha como son FSIE, UGT, USO y CCOO, han denunciado este jueves la "falta de voluntad de diálogo" de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, además de anunciar una concentración el próximo 9 de octubre frente a la sede de la Consejería de Toledo.

Las organizaciones sindicales critican que la Junta suspendiera las reuniones previstas para el 27 de junio y el 8 de julio, lo que, a su juicio, ha bloqueado cualquier posibilidad de avanzar en las negociaciones.

"La Consejería vuelve a dar la espalda a un colectivo que está exhausto", señalan, incidiendo en que los trabajadores llevan demasiado tiempo esperando soluciones.

En mayo ya reclamaron la apertura de una mesa de negociación antes del fin del curso escolar, con demandas que consideran urgentes.

Disconformidad

Entre ellas, un nuevo acuerdo de jubilaciones parciales tras la entrada en vigor de la nueva legislación estatal, la reducción de la carga lectiva, "en línea con lo acordado en la enseñanza pública", y el pago de la paga por antigüedad, que permanece pendiente desde hace más de diez años.

Los sindicatos también subrayan que aún está sin resolver el cobro del verano para todo el profesorado. "No entendemos esta negativa constante a sentarse a dialogar, cuando hablamos de un servicio esencial para más de 50.000 alumnos y alumnas de nuestra región", han lamentado los representantes de UGT, CCOO, USO y FSIE.

La enseñanza concertada en Castilla-La Mancha cuenta con más de 6.000 docentes, un colectivo que, según los sindicatos han visto mejoras "mínimas, por no decir inexistentes" en los últimos años.

Igualdad pública

Recuerdan que la falta de avances contrasta con las medidas de la enseñanza pública, donde sí se han registrado reducciones de carga lectiva y acuerdos en materia de jubilaciones.

Por ello, FSIE, UGT, USO y CCOO han convocado una concentración de delegados y trabajadores para el 9 de octubre en Toledo. Con ella buscan visibilizar el malestar del sector y exigir "una negociación real y avances inmediatos" en sus condiciones laborales.

"Queremos soluciones y queremos hechos, no excusas", advierten, al tiempo que avisan de que, si la Consejería mantiene su negativa al diálogo, intensificarán las movilizaciones en los próximos meses.