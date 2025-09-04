El PP promete educación infantil gratuita de 0 a 3 años si llegan a gobernar Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que, si llega a gobernar, implementará la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años con cofinanciación al 50% del Estado, recordando que se trata de un compromiso incumplido por Pedro Sánchez desde 2019.

Durante un acto celebrado en una escuela infantil de Guadalajara, Feijóo ha puesto como ejemplo a las comunidades donde gobierna el PP, como Galicia, donde ya se ofrece este servicio gratuito, y ha asegurado que "no tardaré seis años en cumplir esta promesa".

Además, ha añadido que la educación infantil no puede ser una carga económica para las familias y que su gratuidad es un "hecho que ya ponemos en práctica" en otras regiones.

El líder del PP ha considerado que los problemas reales de los ciudadanos, como el acceso a la educación, sanidad o vivienda, no están siendo atendidos por el Gobierno.

"Con más deuda que nunca y pagando más que nunca, los servicios públicos funcionan peor", ha afirmado, criticando también gastos del Ejecutivo central en medios de comunicación y asesores.

Promesas futuras

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha calificado la actual gratuidad en la región de "torticera y embustera".

Según sus datos, "solo fue gratuita la educación de 2 a 3 años en municipios menores de 10.000 habitantes, excluyendo a los niños de 0 a 2 años y dando cobertura a apenas el 17% de los menores de 2 años".

Paco Núñez atiende a los medios en Guadalajara

Núñez ha asegurado que, si llegara a la presidencia de Castilla-La Mancha, todos los niños de la región tendrían educación gratuita entre 0 y 3 años, favoreciendo la conciliación familiar y el desarrollo profesional de las mujeres.

Avances necesarios

"Si queremos fomentar la maternidad y que la mujer tenga un papel protagonista, hay que generar políticas que no corten la carrera profesional de quien quiere ser madre", ha subrayado.

El acto ha contado con la intervención de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, quien ha destacado la labor de su Ayuntamiento en educación infantil: "Tenemos dos escuelas municipales de las tres que hay, y atendemos a 29 familias. Continuaremos esta línea porque es lo que nos corresponde hacer", ha explicado.

Feijóo y Núñez coincidieron en que la gratuidad de la educación infantil debe ser una política prioritaria y un compromiso real de todos los gobiernos, situándola como un eje central de su estrategia educativa y social.