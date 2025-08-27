El curso 25/26 arrancará en Castilla-La Mancha con 530 docentes más: "Una muestra más del compromiso"

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado esta semana el cupo de docentes para el curso 2025/2026, que ascenderá a 33.663 maestros y profesores. Una cifra que supone un incremento de plantilla de 530 profesionales respecto al curso anterior.

La consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha subrayado que esta medida supone "una muestra más del compromiso del presidente Page con el sistema educativo de Castilla-La Mancha".

Según ha recordado durante una rueda de prensa, el refuerzo docente "da respuesta al acuerdo alcanzado con los sindicatos ANPE, UGT y CCOO para mejorar las condiciones de los docentes en nuestra región, y que se enmarca en el segundo bloque del acuerdo de mejoras del pasado 18 de junio".

Mejoras

Entre las mejoras que entrarán en vigor el próximo 1 de septiembre, Padilla ha destacado "la bajada a 23 horas del profesorado de Infantil y Primaria; la bajada de ratios en las etapas de 1º de Primaria, la dotación de plantilla necesaria para los nuevos centros como el CEIP nº 34 de Albacete y el CRAN nº 10 de Abenójar en Ciudad Real; dar respuesta a las necesidades de inclusión educativa y convivencia, así como las nuevas aulas profesionales de emprendimiento".

La portavoz también ha insistido en que con este incremento se refuerzan programas como la cooperación territorial de educación inclusiva, el Programa de Inclusión Educativa FSE+, los planes de refuerzo de la competencia lectora o matemática y la digitalización.

Además, ha recordado medidas que acompañan a este curso como "la gratuidad de la primera matrícula en las universidades regionales, la exención total del pago de matrícula para el alumnado del primer curso de las enseñanzas artísticas superiores; o la gratuidad de las enseñanzas de 2 a 3 años en municipios de hasta 10.000 habitantes".

La vuelta a las aulas en #CLM contará con un total de 33.663 docentes. Son 530 profesionales más que el pasado curso.



Quiero expresar mi agradecimiento a todos/as y desearles el mejor comienzo. Y a los estudiantes trasladarles que estamos preparando todo con mucha ilusión. pic.twitter.com/UbIcjMOGlO — Emiliano García-Page (@garciapage) August 27, 2025

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha publicado un mensaje en la red social X en el que ha destacado que "la vuelta a las aulas en #CLM contará con un total de 33.663 docentes. Son 530 profesionales más que el pasado curso".

El jefe del Ejecutivo regional ha querido expresar también su "agradecimiento a todos/as y desearles el mejor comienzo. Y a los estudiantes trasladarles que estamos preparando todo con mucha ilusión".

Padilla ha concluido que "es una seña de identidad del Gobierno regional garantizar la equidad e igualdad de oportunidades entre el alumnado, para dotar a nuestros niños y niñas y a nuestros docentes de las mejores condiciones posibles".

Enfermeras y fisioterapeutas

Por otro lado, la consejera ha anunciado que el Consejo de Gobierno además ha autorizado el programa temporal para el nombramiento como funcionarios interinos de ocho fisioterapeutas y 15 técnicos sanitarios para los centros educativos de la región, por lo que el número de estos especialistas será de 82 enfermeros y 80 fisioterapeutas para el curso 2025/2026.

Padilla ha recordado que la inversión total anual de cada de estos profesionales será de 7.300.000 euros.