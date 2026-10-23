Abycine 2026 echa a rodar en Albacete con una gala marcada por los reconocimientos y el premio a la actriz Vicky Luengo

El Festival Internacional de Cine de Albacete (Abycine) ha abierto las puertas de su vigésimo octava edición este jueves en el Teatro Circo de Albacete, con una gala que ha tenido como uno de sus principales momentos el homenaje a José Luis Rebordinos, que pone fin a la dirección del Festival Internacional de Cine de San Sebastián tras 15 años.

El reconocimiento ha sido entregado por el director de Abycine, José Manuel Zamora, acompañado de Alejandro Díaz Castaño, director del Festival de Cine de Gijón (FICX), y Jaume Ripoll, director del Atlàntida Mallorca Film Fest.

Con este homenaje, Abycine ha querido poner en valor el trabajo de una figura fundamental del panorama cinematográfico español, cuya trayectoria representa también la importancia de los festivales como plataformas para el descubrimiento de nuevos talentos, el impulso de proyectos y la difusión del cine independiente.

La vinculación de Rebordinos con Abycine 2026 se extiende además al ámbito de la industria audiovisual, ya que participa como miembro del jurado de Impulso WIP de Abycine Lanza, el foro dedicado a proyectos cinematográficos que se encuentran en fase avanzada de posproducción.

Vicky Luengo, premiada

Otro de los momentos destacados de la noche ha sido la entrega del Premio Trayectoria Joven de Abycine 2026 a la actriz Victoria Luengo, con el que el festival reconoce su destacada carrera y su consolidación como una de las intérpretes de referencia.

"La cultura nos genera identidad de nuestro país y el nuestro está en el centro del mundo, con películas que están a punto de hacer historia. España tiene un cine increíble", ha expresado la actriz.

La gala, que ha sido conducida por el humorista y actor albaceteño Joaquín Reyes, ha concluido con la proyección de '5 minutos más', dirigida por Javier Ruiz Caldera y escrita y protagonizada por Berto Romero, quienes han asistido al Teatro Circo para presentar la película al público.

La cinta, en cuyo reparto también figuran Javier Cámara y Belén Cuesta, propone una original combinación de comedia y fantasía a partir de la historia de un matrimonio en crisis que decide pasar un fin de semana en una casa rural aislada.

Además, la gala ha reunido a otros rostros conocidos, cuyos trabajos forman parte de la programación de Abycine 2026. Entre ellos destacan Lluís Garau y Joan Porcel, protagonista y director de 'La carn'; Alicia Albares, directora de La mala madre; Javi Giner, director de Esta soledad; Aitana Ahrens, directora de Ultrasò; Valentina Viso, coguionista de Viva; o Bárbara Mestanza, directora de Sucia.

Diez días de cine

Abycine afronta ahora una edición que se extenderá hasta el 29 de octubre y que reunirá 121 producciones, 101 sesiones públicas y seis estrenos mundiales.

El festival vuelve a apostar por una programación diversa que combina largometrajes, cortometrajes, encuentros con profesionales y actividades de industria, con especial protagonismo de Abycine Indie, Abycine Cortos, Hecho en Castilla-La Mancha y Abycine Lanza.

La edición de este año prevé reunir a cerca de 500 profesionales acreditados entre el festival y Abycine Lanza, además de contar con la participación de más de 40 colectivos de Albacete y otras provincias.

Además, la gala de clausura contará con el mítico actor Antonio Resines, que recibirá el primer Premio José Luis Cuerda de Abycine, creado para reivindicar el legado del cineasta albaceteño y su contribución a la comedia española.