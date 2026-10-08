De izq. a dcha. el gerente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, Jesús Corroto; la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo; la concejala de Cultura y Patrimonio del Ayto de Toledo, Ana Pérez; el presidente de la fundación, Rafael Torres; y el director del programa, Juan Sebastián. Fundación Globalcaja

Un total de 24 artistas recibirán formación especializada a través de las becas de Laboratorio de Talentos

Laboratorio de Talentos ha seleccionado a 24 artistas de cuatro compañías de artes escénicas y musicales de Castilla-La Mancha para recibir una formación especializada en excelencia, becada íntegramente por la Fundación Globalcaja HXXII.

El programa, fruto de la colaboración entre la Fundación, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, el Consorcio de la Ciudad de Toledo y el Ayuntamiento de Toledo, incorpora además por primera vez dos accésits para otras dos compañías.

El comité de selección, integrado por expertos en artes escénicas y representantes de las entidades e instituciones promotoras, ha escogido a De la Osa Producciones, en las disciplinas de teatro clásico y movimiento; Lucía Fernández, de danza contemporánea; Bestiario, también de teatro clásico y movimiento; y Farra Teatro, especializada en teatro y música en directo.

Por primera vez en esta edición, el comité ha concedido además dos accésits a Jana Producciones, en canto, y Ramón Marcos, en danza contemporánea y danza inclusiva. Estos reconocimientos permitirán a sus integrantes asistir como oyentes a la formación.

Según explica la organización, los accésits reconocen el trabajo de compañías que cuentan con un elevado número de alumnos con talento y capacidad de crecimiento y que desarrollan su actividad con jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión social.

80 horas de formación

Los 24 artistas seleccionados recibirán 80 horas de formación gratuita durante los meses de diciembre de 2026 y enero de 2027. El programa se desarrollará a través de diez sesiones de fines de semana, con formato de 'master-class' y talleres impartidos por profesionales en activo.

La formación se completará con tutorías personalizadas orientadas a la creación de un nuevo proyecto escénico, con el objetivo de que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos a futuras producciones.

Esta segunda fase de Laboratorio de Talentos se desarrollará en el Castillo de San Servando de Toledo, donde los artistas becados se alojarán en régimen de pensión completa gracias a la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

La Fundación Globalcaja HXXII asumirá íntegramente el coste de la formación, mientras que la Consejería se hará cargo del alojamiento y la manutención de los participantes durante esta fase.

La selección de los artistas llega después de la primera fase del programa, en la que 13 compañías fueron escogidas entre las 30 que concurrieron a la convocatoria para representar sus espectáculos en espacios singulares del casco histórico de Toledo.

Las compañías actuaron entre el 11 y el 20 de septiembre en el Corral de Don Diego y su Salón Rico, donde reunieron a más de 650 espectadores entre el Salón Rico y su plaza.

El programa continuará hasta abril de 2027

El comité ha destacado el nivel de las 13 propuestas que pasaron por estos espacios, dentro de un programa concebido para apoyar a las compañías profesionales y a aquellas que se encuentran en proceso de profesionalización.

Laboratorio de Talentos busca así impulsar las artes escénicas y la música de Castilla-La Mancha, dar visibilidad al trabajo de sus artistas y compañías y favorecer la creación y difusión de nuevos espectáculos.

El programa se prolongará desde septiembre de este año hasta abril de 2027 y, tras la fase de formación, las compañías participantes podrán presentar sus nuevos espectáculos en distintos espacios culturales de Castilla-La Mancha.

Además, la compañía que el comité considere ganadora de esta edición representará su obra en la Feria de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha, prevista para abril de 2027.