El Festival de Música El Greco vuelve a la Catedral de Toledo con una batalla de órganos dedicada a San Ildefonso

La XIII edición del Festival de Música El Greco en Toledo, organizada por la Real Fundación de Toledo y la Fundación Primatialis Sedes Toletana para conmemorar el VIII Centenario de la Catedral, continúa con su programación tras el verano con dos nuevas batallas de órganos.

La primera tendrá lugar el sábado 3 de octubre a las 20 horas, bajo el título 'San Ildefonso: el milagro de la Virgen'.

A través de la interpretación de los organistas en sus improvisaciones, se abordarán diferentes momentos de la vida del Santo, arzobispo y defensor ardiente de la pureza de María, que permanece como uno de los grandes referentes espirituales de Toledo.

Un reto musical que asumirán Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Rui Soares, Samuel Liégeon y Juan José Montero con un programa que incluye también obras de Juan Cabanilles, Léon Boëllman, Georg Friedrich Haendel, Joan Sebastian Bach y Pedro de Araújo.

Las piezas serán ejecutadas en el gran órgano del Emperador que corona la puerta de los Leones, los de Berdalonga y Echevarría situados en el Coro, el órgano del Sagrario, un clave, los tres realejos, pequeños órganos que se usaban en la procesión del Corpus toledano, y en la Lira del cielo.

Esta última es un instrumento de teclado que produce un sonido de cuerda frotada especialmente suave y celestial, construida en 1625 por el fraile Raymundo Truchado y adquirida por la Catedral de Toledo en 1628, donde permaneció en uso hasta 1803.

A las 19 horas, en la Sala Capitular de Verano de la Catedral tendrá lugar una sesión de 'Hablamos del concierto' a cargo del presidente de la Real Fundación de Toledo, Jesús Carrobles.

Entradas disponibles

La entrada del concierto incluye el acceso gratuito a la charla hasta completar el aforo. Las entradas pueden adquirirse en la web www.musicagreco.com, en las oficinas de la Real Fundación de Toledo y el mismo día del concierto en la Sala Capitular de Verano de la Catedral desde las 18.30 horas.

Todavía hay entradas disponibles de 20 y 30 euros.

El Festival de Música El Greco en Toledo está organizado por la Real Fundación de Toledo con la participación del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Catedral Primada.