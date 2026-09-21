El Premio Internacional Armando Reverón se consolida en Toledo como gran cumbre cultural iberoamericana

Toledo acogió con rotundo éxito la entrega del Premio Internacional Armando Reverón (PIAR 2026), en una gala que ratifica la plena consolidación de este galardón como un puente cultural indispensable entre España e Iberoamérica.

Tras sus célebres entregas previas en Huelva (2024) y Sevilla (2025), la ceremonia de este año tuvo lugar en el emblemático restaurante Venta de Aires de la capital.

La iniciativa, impulsada por la Asociación de Arte Valija Iberoamericana (AAVI), cuenta con el liderazgo de su Grupo Promotor, integrado por Carolina Mengelle G., Gabriela Berrios, Myriam T. Wendehake, Karl Lach, Humberto Cazorla y Marcos Salazar Ruiz (Presidente de la AAVI).

Las "Ventas": de refugio cervantino a templo de la vanguardia

El escenario del encuentro guarda una mística profundamente ligada a la tradición histórica de "las ventas" en España. Nacidas en la Edad Media a las afueras de los pueblos y junto a los caminos para ofrecer refugio, comida y establo a los viajeros, estas casas de comida tradicionales fueron inmortalizadas por Don Quijote de la Mancha en sus recorridos.

En Toledo, la Venta de Aires —fundada en 1891— ha preservado esa histórica esencia de cobijo a las afueras del casco antiguo para convertirse en punto de reunión de la historia cultural.

Fue allí donde Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel y Rafael Alberti fundaron la célebre Orden de Toledo.

Entrega del Premio Internacional Armando Reverón. Asociación de Arte Valija Iberoamericana

En palabras de D. Marcos Salazar Ruiz: "Entregar un galardón que lleva el nombre de Armando Reverón —el pintor de la luz caribeña, el místico de Macuto— en el mismo rincón del mundo donde alguna vez brindaron Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel y Rafael Alberti no es un simple acto protocolar; es un portal en el tiempo. Alojar este premio en el mesón predilecto es hacer que el trópico venezolano y la vanguardia histórica se den la mano".

Sorpresa lírica y presencia de las artes toledanas

La velada contó con destacados momentos artísticos e institucionales. Entre las figuras asistentes destacó la presencia de Renata Takkenberg, reconocida fotógrafa de la ciudad imperial e hija adoptiva de Toledo, quien acompañó la jornada junto a personalidades de la creación y la comunicación cultural.

El momento cumbre y la gran sorpresa de la noche estuvo a cargo de la actriz y dramaturga Ángeles Carmona, quien cautivó a los asistentes al evocar con agudeza y sentido del humor a Luis de Góngora —célebre poeta y dramaturgo español del Siglo de Oro y referente tutelar de la Generación del 27— en una brillante puesta en escena cargada de dicción cervantina que transformó la velada en una vivencia de creación artística pura.

Asimismo, la gala brindó un emotivo reconocimiento a Cuca Díaz de la Cuerda, alma de la dirección de Venta de Aires, celebrando la hospitalidad y tradición de este templo gastronómico e histórico.

El Maestro Armando Reverón: un gigante del arte universal

El premio rinde tributo a Armando Julio Reverón Travieso (1889-1954), conocido universalmente como "El Maestro de la Luz".

Considerado una de las figuras más importantes de la plástica del siglo XX y referente fundamental del arte latinoamericano, Reverón fue un visionario precursor del Arte Povera, del happening, del ensamblaje, la instalación y la escultura textil.

Entrega del Premio Internacional Armando Reverón. Asociación de Arte Valija Iberoamericana

Desde su taller "El Castillete" en Macuto, donde creó más de 450 pinturas y sus icónicas muñecas de trapo, el genio caraqueño ofreció al mundo una lección magistral sobre cómo apresar el resplandor del litoral y transformar la materia humilde en poesía eterna.

Galardonados del PIAR 2026 y Reconocimientos Especiales

En esta edición, la organización otorgó seis menciones a reconocidas figuras de la cultura:

- Joaquín Díaz González (Mención Acervo Cultural): músico y folclorista, referente fundamental de la tradición.

- Ana Alcaide (Mención Música): compositora e intérprete, cuya creación está íntimamente ligada a la mística toledana.

- Pere Ribera (Mención Artes Plásticas): destacado escultor y artista multidisciplinar con más de 50 años de trayectoria comprometida social y ecológicamente.

- Luis García-Cid (Mención Integración Cultural): luthier y fundador del Museo Cromática de Toledo.

- Roque Calero (Mención Personaje Iberoamericano): eminente doctor ingeniero industrial y catedrático, pionero en la promoción tecnológica y científica en Iberoamérica.

Entrega del Premio Internacional Armando Reverón. Asociación de Arte Valija Iberoamericana

- Miguel Rodríguez (Mención Gerencia Cultural): creador del Belén de Arena, consolidado como el más grande del mundo.

De igual manera, se entregaron Reconocimientos Especiales a destacados representantes del sector enológico andaluz: D. Vicente Pérez García de Prado (Presidente del Consejo Regulador de la DOP Condado de Huelva) y D. Antonio Izquierdo García (Secretario General de la DOP Condado de Huelva), por su continuo compromiso con la cultura, el arte y la promoción enológica.

Artesanía de Talavera y sello del Condado de Huelva

Los seis galardonados principales recibieron una estatuilla de cerámica artesanal elaborada por el prestigioso Taller Cerámico Alaria de Talavera de la Reina, diseñada por Marcos Salazar Ruiz. La escultura recrea la estilizada figura de Reverón vistiendo su característico sombrero de copa, en homenaje a su rusticidad y libertad creadora.

Entrega del Premio Internacional Armando Reverón. Asociación de Arte Valija Iberoamericana

La AAVI expresó su profundo agradecimiento al Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva, cuyo valioso e incondicional patrocinio hizo posible este hito.

La inolvidable noche culminó con un brindis de honor bañado por la solera del singular Vino Naranja, estrechando una vez más el lazo indeleble entre España y Venezuela.