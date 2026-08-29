Más de 25.000 personas ya han visitado la exposición 'Primada' en la Catedral de Toledo: Velázquez, Zurbarán, El Greco...

Más de 25.000 personas han visitado ya la exposición 'Primada. VIII Centenario de la Catedral de Toledo' desde su inauguración el pasado mes de mayo. La muestra, instalada en el interior de la Catedral Primada, se ha convertido en una de las grandes propuestas culturales de la capital toledana durante este año de celebraciones.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado a conocer esta cifra cuando se cumplen algo más de tres meses desde la apertura de la exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 14 de octubre.

'Primada' conmemora los 800 años de la Catedral de Toledo a través de más de 330 obras y piezas artísticas e históricas, muchas de ellas expuestas por primera vez y más de un centenar restauradas expresamente para la ocasión.

La muestra ocupa más de 2.000 metros cuadrados y permite recorrer espacios de la Catedral que habitualmente no forman parte de la visita, como la Capilla de la Reina y la nave de Gigantones.

El recorrido reúne algunas de las piezas más importantes vinculadas al templo y a la historia de Toledo. Entre ellas figuran la Custodia de Arfe, la bula papal de 1088 que reconoce a Toledo como sede Primada de España y, por primera vez, el original de 'La Biblia de San Luis', una de las grandes obras de la miniatura europea del siglo XIII.

La exposición también permite contemplar obras de El Greco, Velázquez, Zurbarán y Goya, además de piezas procedentes de más de una treintena de instituciones.

Ocho siglos de historia

La primera parte de 'Primada' recorre la historia de la Catedral desde el siglo XIII hasta finales del XV. El visitante puede contemplar, entre otras piezas, el ajuar funerario del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, impulsor de la construcción del templo, relicarios, códices y distintos elementos vinculados a la historia de la seo toledana.

La segunda parte se adentra en la Edad Moderna y pone el foco en el papel de los arzobispos como mecenas y promotores artísticos.

Aquí aparecen obras de Velázquez y Zurbarán, la 'Imposición de la Casulla de San Ildefonso' de El Greco, los óleos sobre cobre de Pietro del Pò y diferentes bocetos de Francisco Bayeu y Mariano Salvador Maella. El recorrido concluye con 'El prendimiento de Cristo' de Goya.

De lunes a domingo

La exposición fue inaugurada en mayo por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien destacó entonces que la muestra suponía "una forma de reencontrarse con el arte, la cultura y la importancia de la seo toledana en la historia de España".

El proyecto está organizado por la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y el Cabildo de la Catedral Primada, con la colaboración del Gobierno regional, el Arzobispado de Toledo y el Ayuntamiento de Toledo.

'Primada' permanecerá abierta hasta el 14 de octubre, de lunes a domingo, y las entradas pueden adquirirse en la página oficial de la exposición.