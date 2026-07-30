Talavera culmina su Paseo de las Letras: María Dueñas, Lope de Vega y Gerardo Diego ya tienen un mural de cerámica

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha inaugurado los siete nuevos murales cerámicos que se incorporan al Paseo de las Letras, una iniciativa que resalta el vínculo de la ciudad con la literatura y la cerámica, dos de sus principales señas de identidad.

Gregorio ha señalado que con la incorporación de estos siete nuevos murales el Paseo de las Letras queda completado. Los 17 murales cerámicos conforman un recorrido cultural que reúne textos de escritores y autores de distintas épocas que han dedicado sus obras a Talavera, a su cerámica o a su historia.

Los murales reproducen fragmentos de obras de reconocidos escritores y autores que, a lo largo de la historia, han dedicado palabras a Talavera o a su cerámica, y han sido realizados por distintos talleres y centros cerámicos de la ciudad.

El recorrido incorpora un mural dedicado al poeta talaverano Joaquín Benito de Lucas, con un fragmento de su obra Mi ciudad, elaborado por Cerámica Timoneda. También se ha inaugurado el mural dedicado al poeta Gerardo Diego, con un texto dedicado a la Virgen del Prado, realizado por Cerámica Adeva.

La escritora María Dueñas está presente en el Paseo de las Letras con un fragmento de su novela El tiempo entre costuras (2009), elaborado por Artesanía Talaverana. Otro de los murales está dedicado al dramaturgo Lope de Vega, con un pasaje de Peribáñez y el comendador de Ocaña (1614), realizado por Centro Artesano.

Panel cerámico de Joaquín Benito de Lucas. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

El paseo incorpora además un mural dedicado al escritor británico Bernard Cornwell, con un fragmento de Sharpe y el águila del imperio. Batalla de Talavera 1809 (1981), elaborado por Nicolás Vara. Asimismo, se ha inaugurado el mural dedicado al poeta Alberto Álvarez de Cienfuegos, con su poema A Talavera, realizado por El Cuaderno Azul.

Cierra esta nueva incorporación al Paseo de las Letras el mural dedicado al viajero y escritor francés Albert Jouvin de Rochefort, con un fragmento de Le voyageur d’Europe (1672), realizado por Centro Cerámico Talavera.

También se han instalado tres placas a lo largo del recorrido con el nombre del Paseo de las Letras elaboradas por Bermejo.

La cerámica, lo que "mejor nos representa"

El primer edil de Talavera ha destacado que estos murales contribuyen a seguir difundiendo el legado literario y cerámico de Talavera, "reforzando un recorrido cultural que une historia, patrimonio y el trabajo de nuestros ceramistas", auténticos embajadores de un arte reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Unesco.

"Para mí es un orgullo que todas las personas que pasean por una de las avenidas más importantes y concurridas de la ciudad, junto al río Tajo, puedan contemplar cómo algunos de los escritores más relevantes de todos los tiempos mencionaron Talavera en sus escritos", ha dicho Gregorio.

Los siete nuevos paneles, "dedicados a autores que abarcan desde el siglo XVII hasta el XXI reflejan, a través de sus obras, la presencia de nuestra ciudad".

Por otra parte, ha señalado que ahora que el alfar La Purísima ya forma parte del Ayuntamiento "y es de todos los talaveranos", y será el futuro Centro de Interpretación de la Cerámica que la Unesco demanda.

Para Gregorio, "este Paseo de las Letras supone un elemento más para enriquecer nuestra oferta turística y seguir haciendo de Talavera una ciudad cada vez más referente en aquello que mejor nos representa: la cerámica".

La edil de Cultura, Gelen Delgado, ha explicado que con la culminación del Paseo de las Letras "creamos una nueva ruta, impulsamos el turismo literario y ensalzamos nuestra historia, nuestra cultura y aquello que más nos enorgullece, que es nuestra cerámica".

Además, ha avanzado que este sábado, a las 10:00 horas, tendrá lugar una visita guiada gratuita por el recorrido completo de los 17 murales cerámicos. También ha añadido que próximamente se editará un catálogo con el objetivo de promocionar y conservar este legado cerámico y literario, invitando a toda la ciudadanía a participar en esta iniciativa.