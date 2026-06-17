Música y patrimonio para un verano inolvidable en el Monasterio de Uclés: Pablo López, Raphael, Karmento...

La cuenta atrás ya ha comenzado. El Monasterio de Uclés volverá a convertirse este verano en un escenario donde la música, el patrimonio y las emociones caminarán de la mano con una programación que reunirá a algunas de las voces más reconocidas del panorama nacional y a nuevas promesas de la creación artística.

La Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid ha acogido la presentación oficial de Uclés Música 2026, una edición que tendrá como grandes protagonistas a Pablo López y Raphael durante el mes de junio y que, además, ha desvelado por primera vez el cartel completo de UCLés MÚSICA EMER_GENTES 2026.

Dos noches especialmente esperadas abrirán la programación en el histórico patio barroco del monasterio conquense. Este sábado 20 de junio será el turno de Pablo López, que llegará a Uclés con su gira El Niño del Espacio.

Apenas seis días después, el viernes 26 de junio, será Raphael quien se suba al escenario con Raphaelísimo, en una actuación concebida para disfrutar de cerca de uno de los artistas más emblemáticos de la música española.

Ambos conciertos se celebrarán en un formato íntimo y cercano, alejado de los grandes recintos a los que acostumbran sus giras, en un enclave que se ha consolidado como uno de los espacios culturales más singulares de Castilla-La Mancha.

Talento emergente en las Caballerizas

La gran novedad de la presentación ha sido el anuncio de la programación completa de la cuarta edición de UCLés MÚSICA EMER_GENTES, el ciclo impulsado por la Fundación Fernando Núñez y la AIE que cada verano llena de vida las históricas Caballerizas del monasterio.

La programación arrancará el viernes 14 de agosto con Antonio Cortés, acompañado por el guitarrista Manuel Herrera Hijo, en una propuesta que reivindicará la fuerza del flamenco contemporáneo.

Al día siguiente, el sábado 15 de agosto, será el turno del pianista Manuel Moreno, considerado una de las jóvenes promesas más destacadas de este género.

El domingo 16 de agosto llegará la voz de Marisa Valle Roso, una de las grandes referencias actuales de la música de raíz, mientras que el jueves 20 de agosto el proyecto Ethno Spain reunirá en Uclés a jóvenes músicos procedentes de distintos países.

La clausura correrá a cargo de la albaceteña Karmento, convertida en una de las artistas más representativas de la nueva música de raíz española y una de las voces que mejor han sabido conectar la tradición con la sensibilidad contemporánea.

Las entradas pueden adquirirse a través de la web www.monasteriodeucles.es, en la plataforma de venta de entradas de El Corte Inglés y en la taquilla del Monasterio.

Música, patrimonio y territorio

Desde su nacimiento, Uclés Música ha hecho de la unión entre cultura y patrimonio su principal seña de identidad. Cada concierto se convierte en una experiencia que trasciende lo musical para dialogar con la historia, la arquitectura y el paisaje de uno de los monumentos más impresionantes de Castilla-La Mancha, conocido como El Escorial de la Mancha.

No es casualidad que en los últimos años hayan pasado por este escenario nombres internacionales como Dulce Pontes, Ludovico Einaudi, Ara Malikian, José Mercé, Andrés Calamaro o el dúo Los Pecos.