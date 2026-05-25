La Catedral de Toledo expone su arte a través de 'Primada', una muestra con más de 330 obras para exhibir su "alma"

La Catedral de Toledo ha inaugurado este lunes 'Primada', una exposición que conmemora sus 800 años a través de más de 330 obras de arte que dan a conocer el "alma" del templo. Una muestra que estará abierta hasta el 14 de octubre e incluye obras de El Greco, Goya, Zurbarán o Velázquez.

Durante el acto de inauguración, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado que 'Primada' es "magna en todos los sentidos, ya que es una forma de reencontrarse con el arte, la cultura y la importancia de la seo toledana en la historia de España".

El líder autonómico ha destacado que, gracias a la riqueza de los fondos catedralicios, se podrían organizar varias exposiciones del mismo nivel artístico que la que este lunes ha abierto sus puertas.

También ha puesto en valor que gran parte de las obras no habían sido expuestas con anterioridad, siendo restauradas más de 100 para la ocasión, "muchas de las cuales ni siquiera los responsables actuales del Cabildo las conocían o no se sabía su ubicación exacta".

"Es un esfuerzo colectivo", ha asegurado, a la vez que ha recordado que los reyes de España visitarán este miércoles la exposición. Y ha animado a la ciudadanía en general a conocerla, ya que "va más allá de los límites religiosos y de la perspectiva turística".

"Patrimonio extraordinario"

Por su parte, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha ensalzado que la exposición "recorre una parte de la memoria" del templo, que atesora "un patrimonio extraordinario que no solo es una herencia histórica de valor incalculable sino también el testimonio vivo de fe".

Cerro Chaves ha agradecido la colaboración de todas las administraciones que se han involucrado en la exposición y ha detallado que cada sala de la exposición "habla de una iglesia que quiso ofrecer siempre a Dios lo mejor de sí misma, poniendo la belleza al servicio de la fe y de la evangelización".

"'Primada' abre las puertas de la catedral para compartir con todos la riqueza espiritual y cultural que este templo ha custodiado durante siglos. Con esta muestra, la Catedral no se contempla a sí misma, sino que sale al encuentro del hombre", ha afirmado.

Por último, ha recordado que para conmemorar los 800 años del templo se celebrará un año jubilar y se abrirá la 'Puerta Santa de la Reconciliación'.

De su lado, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha subrayado el valor histórico y cultural de la exposición y se ha mostrado convencido de que va a ser "un verdadero éxito".

Inauguración de 'Primada'. Ángela Pulido Díaz

Además, ha recordado que este 2026 hay "muchísimas efemérides" para conmemorar. Y ha aludido a los 40 años de la ciudad como patrimonio de la Humanidad reconocida por la Unesco, los 450 años del Teatro de Rojas o los 25 años de la creación del Consorcio de la Ciudad de Toledo, para rehabilitar la parte histórica de la ciudad.

2.000 metros cuadrados

La muestra ocupa más de 2.000 metros cuadrados, una parte de los cuales discurren por zonas que hasta ahora no habían sido visitadas, como la Capilla de la Reina -construida por orden de la reina Isabel I de Castilla 'La Católica'- y la nave de Gigantones -en la que se pueden contemplar los arbotantes góticos del templo y las vidrieras-.

Se divide en dos partes. La primera de ellas incluye 180 piezas que ofrecen un recorrido desde el siglo XIII hasta finales del siglo XV.

El comisario de esta primera parte de la muestra, Javier Martínez de Aguirre, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, ha explicado que la exposición arranca en el pórtico, en el que se ha instalado "una maqueta espectacular que representa la complejidad y riqueza en la evolución cronológica de la Catedral".

Entre sus primeras obras, la exposición muestra el ajuar funerario la mitra y el palio del arzobispo que inició la obra de la catedral, Rodrigo Jiménez de Rada, que da paso a una evocación del altar mayor y una colección de vírgenes.

También se exhiben una parte de los "tesoros" de la Catedral de Toledo, que recibe el sobrenombre de 'Dives Toletana', es decir, "la rica toledana". En ella se incluyen una colección de relicarios y también una selección de códices jurídicos, científicos, filosóficos y libros de devoción que son solo "una pequeñísima muestra de la riqueza que sigue atesorando la Catedral" en su biblioteca.

La bula papal de 1088 en la que se concede a Toledo el título de 'Primada de España' también forma parte de esta zona de la exposición, en la que se puede contemplar por primera vez el original de 'La Biblia de San Luis', "tres volúmenes considerados la obra cumbre de la miniatura europea con más de 4.800 escenas en miniatura confeccionada en París en el siglo XIII".

Inauguración de 'Primada'. Ángela Pulido Díaz

La Custodia de Arfe, que procesiona por las calles de Toledo con motivo de la celebración del Corpus Christi, el ajuar funerario del rey Sancho IV de Castilla 'El bravo', un repostero de los Reyes Católicos en el que se puede leer su lema 'Tanto monta, monta tanto', el tapiz del 'Astrolabio', de finales del XV o dos estandartes de la 'Batalla del Salado' (1340) también se incluyen en esta parte de la exposición.

El Greco, Goya, Zurbarán y Velázquez

La segunda parte de la exposición abarca desde finales del siglo XV hasta el XVIII y pretende resaltar la labor de mecenazgo y promoción artística de los arzobispos toledanos en la Edad Moderna.

El comisario, Benito Navarrete Prieto, catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, ha destacado que la primera obra que se puede contemplar es un estandarte de la batalla de Lepanto (1571), un "elemento muy importante que refrenda esa vinculación de la monarquía con prestigiar la Catedral".

"Lo que se quiere hacer en la Edad Moderna es convertir a la Catedral en el relicario más importante de la cristiandad y un lugar de peregrinación obligado", ha afirmado.

En esta parte, también se pueden contemplar obras de Velázquez, Zurbarán, la escultura 'Imposición de la Casulla de San Ildefonso' de El Greco, los 19 óleos sobre cobre de Pietro del Pò que están habitualmente en el camarín de la Virgen y que recrean escenas de la vida de la Virgen y 16 bocetos de Francisco Bayeu y Mariano Salvador Maella.

La última obra que puede contemplar el visitante en esta exposición es 'El prendimiento de Cristo' de Goya, una pieza que es "una llamada a la importancia de la Primada".

La exposición, organizada por la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y el Cabildo de la Catedral Primada con la colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha, el Arzobispado de Toledo y el Ayuntamiento de Toledo, se puede visitar de 10 a 18.30 horas, de lunes a domingo.