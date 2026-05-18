Así es 'Adam', la escultura de bronce que la artista Martina Lasry ha donado al Museo Sefardí de Toledo

El Museo Sefardí de Toledo ha presentado la escultura 'Adam' de Martina Lasry, una pieza de bronce que representa la unión entre lo masculino y lo femenino y que se exhibe desde este lunes, por el Día Internacional de los Museos.

Se trata de una pieza de 1995 que la artista ha donado y que se expone entre dos obras también de Lasry, representando la unión entre hombre y mujer a través de las letras hebreas Dalet y Mem, donde se esbozan figuras masculinas y femeninas.

Así lo ha expresado la artista, recordando que Adán es la primera persona que luego se disoció entre hombre y mujer "porque el hombre necesita comunicarse, por eso tiene una sola espalda detrás".

La artista judía, nacida en Tánger en 1951, ha remarcado la importancia de la tradición sefardí y ha mostrado su "orgullo" por la labor que ha desempeñado España a la hora de recuperar sinagogas como la del Tránsito.

Sefardíes de Toledo

En el acto también ha estado presente el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, que ha mostrado su satisfacción porque "los sefardíes se sientan toledanos".

"Partimos de la misma cultura. La escultura invita a la reflexión sobre la igualdad absoluta del hombre y la mujer", ha afirmado.

Presentación de la escultura 'Adam' de Martina Lasry. Foto: Delegación del Gobierno.

Por su parte, la directora del centro museístico, Carmen Álvarez Nogales, ha incidido en la importancia de Toledo como espacio de interculturalidad, de "ejemplo de coexistencia entre comunidades y culturas".

Y ha destacado que el Día Internacional de los Museos ha supuesto la colaboración de varios centros en Toledo para la puesta en marcha de una exposición virtual en la que colaboran su museo, el del Greco, el Archivo Histórico de la Nobleza o las distintas sedes del Museo de Santa Cruz.

De su lado, la directora del Museo del Greco, Carolina Tobella, ha asegurado que el centro acoge con motivo de esta fecha el mural participativo 'Vista y plano del mundo', de la ilustradora Alicia Warhola.

Por último, el coordinador científico de la Fundación de Cultura Islámica (FUNCI), Sergio Isabel, y el director de la Escuela de Traductores de Toledo, Ignacio Sánchez, han remarcado la importancia de esta exposición que conecta a distintas instituciones como organizadoras.