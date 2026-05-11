El eco de aquella Valdepeñas "sentimental y misteriosa" protagoniza la primera novela de una escritora de Illescas

La escritora illescana Estefanía G. Durán ha publicado En busca del escalofrío, su primer libro. La inspectora Montaña Cepeda protagoniza una trama policiaca que comienza en la localidad de Valdepeñas (Ciudad Real).

En su debut literario, Durán se adentra en el género de la novela negra. Más allá del suspense, aflora un recorrido costumbrista a través de las vivencias de la protagonista. El pasado de Cepeda destapa el modo de vida que caracterizó los años ochenta y noventa en la localidad ciudadrealeña, un estilo contrapuesto al del ritmo vertiginoso de las grandes ciudades.

La novela se concibe como un homenaje a todos los jóvenes que soñaban —y aún lo hacen— con emigrar de sus pueblos en busca de nuevas oportunidades en la ciudad. "Aunque se van, nunca deja de latir el sentimiento de pertenencia a la tierra", comenta Durán.

Valdepeñas no solo es un emplazamiento para el desarrollo de la acción: la forma de ver la vida, actuar y sentir de sus paisanos emerge como otro protagonista. La ciudad del vino "es un personaje vivo y con entidad propia".

El peso de las raíces manchegas es palpable en una obra "tan intensa y sentimental como misteriosa", relata la autora.

La novela también expone los diferentes tipos de maternidad, el papel de la mujer en el mundo laboral o la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, la obra explora cómo afectan los vínculos familiares en el desarrollo vital de un adolescente.

En busca del escalofrío se ha publicado gracias a la ayuda a la creación literaria concedida por el Ayuntamiento de Illescas, una convocatoria destinada a los autores locales y resuelta el pasado mes de noviembre.