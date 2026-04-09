Nueva oferta de empleo en el parque temático Puy du Fou de Toledo: cómo participar en el casting de primavera

El espectáculo 'A Pluma y Espada' de Puy du Fou. Cedida

El parque temático Puy du Fou en Toledo ha publicado en sus redes sociales que se encuentra en búsqueda activa de nuevos artistas, gente apasionada del "espectáculo, el teatro y la Historia".

"Buscamos nuevos talentos para dar vida a nuestros espectáculos, donde la Historia, la emoción y el arte se unen para crear experiencias inolvidables. No dejes pasar esta oportunidad", han expresado en la publicación.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el próximo jueves 23 de abril, a través del apartado 'Casting de Primavera' disponible en la biografía de la cuenta de Instagram de Puy du Fou.

Además, han habilitado el correo rhespana@puydufou.com para los que quieran obtener más información al respecto.

A quién va dirigido

El casting va dirigido a "personas con energía, talento y una verdadera pasión por el espectáculo, que deseen formar parte de uno de los parques más aclamados y premiados a nivel mundial".

Las plazas están abiertas para acróbatas, bailarines, apasionados del combate escénico, deportistas, apasionados del parkour y actores de teatro o musical.