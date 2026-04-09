El Gobierno devuelve a Yebes y Pareja (Guadalajara) dos obras de más de 500 años incautadas durante la Guerra Civil

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presidido este jueves en Sigüenza (Guadalajara) el acto de restitución de dos bienes artísticos protegidos durante la Guerra Civil por la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Histórico del Gobierno de la República. Unas obras que nunca fueron devueltas por la dictadura a sus lugares de origen, Yebes y Pareja, y que serán expuestas en Sigüenza.

Urtasun ha estado acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, además de representantes de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara.

En concreto, se trata de las obras de 'La Anunciación', de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la localidad de Pareja; y 'Cristo ante Pilatos', de la iglesia de San Bartolomé Apóstol de Yebes, que estaba en el depósito del Museo del Prado.

Obra de arte. Foto: JCCM.

"Lo que hacemos es restituir estas obras a quienes siempre fueron sus dueños. Es un gesto que mira al pasado con responsabilidad, pero también al presente, reafirmando nuestro compromiso con la memoria y con los derechos de quienes fueron privados de lo que les pertenecía", ha expresado.

Asimismo, ha detallado que este acto forma parte de un compromiso más amplio, porque es la cuarta restitución que impulsa Cultura y "no será la última".

Obras

'La Anunciación' está compuesta por dos fragmentos de tabla de autoría anónima, que representan a la Virgen y a un ángel y que proceden probablemente de un altar del siglo XVI. Esta obra fue incautada por la Junta del Tesoro Artístico y depositada en el Museo del Prado en 1938.

El 'Cristo ante Pilatos' es un lienzo atribuido al Maestro de Lupiana, datado en el siglo XV y procedente de la iglesia de San Bartolomé Apóstol de Yebes. El director del Museo del Prado ha señalado que esta devolución es algo "justa y loable", a lo que El Prado se sumó desde el primer momento. "El museo fue pionero en encargar un estudio externo para conocer una serie de obras que procedían de incautaciones, con las que hizo una pequeña exposición, y desde entonces hay una comisión interna que sigue estudiando las colecciones", ha explicado.

Obra de arte. Foto: JCCM.

Patrimonio Mundial

Por otro lado, Urtasun ha inaugurado la 99 reunión del Consejo de Patrimonio Histórico junto a Emiliano García-Page y la alcaldesa, María Jesús Merino. El organismo se ha convocado para estudiar este jueves y viernes las candidaturas que entrarán en la fase preliminar a Patrimonio Mundial de la Unesco, entre las que está la candidatura del 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza'

En el órgano están todos los responsables en materia de patrimonio cultural de las comunidades autónomas y que convoca el Ministerio de Cultura. "España es hoy una referencia internacional en patrimonio cultural. Las cifras lo avalan, pero más allá de ellas hay algo más importante que pone de relieve este Consejo: una voluntad compartida de proteger aquello que nos define como sociedad", ha expresado Urtasun.

Por último, ha anunciado una inversión de 800.000 euros destinada a la restauración de la capilla de las Reliquias de la Catedral de Sigüenza. Una intervención que se enmarca en el Plan Nacional de Catedrales y en el Plan Director de la propia catedral, vigente desde 1999, que establece los criterios de conservación y restauración del edificio.

Segunda exposición para la 'Fortis Seguntina'

Por otro lado, Emiliano García-Page ha anunciado que se ha planeado una segunda exposición magna, similar a la de 'Atempora', para el año 2028.

Y se ha mostrado convencido de que "Sigüenza va a conseguir ser patrimonio de la Unesco por sus méritos más que reconocidos y por el buen trabajo que se ha hecho para obtener el aval de todo el país, las comunidades autónomas y los organismos de patrimonio, algo que nos da una fuerza extraordinaria".

También ha celebrado la entrega de los dos bienes artísticos incautados por la dictadura franquista, compartiendo el avance sustancial del Espacio Prado del Museo del Prado, y asegurando que serán expuestos en el Palacio del Infantado.

"Este proyecto va a cobrar mucha forma a partir del otoño de este año y por tanto será algo que, con mucho esfuerzo, también con mucha generosidad por parte del Estado podremos disfrutar en Castilla-La Mancha y que servirá y mucho para una ciudad magnífica como es Guadalajara y un emblema como edificio que es el Palacio del Infantado", ha sentenciado.