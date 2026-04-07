Las Batallas de Órganos regresan a la Catedral de Toledo con dos ciclos anuales: el primero arranca este fin de semana

La Catedral de Toledo volverá a acoger una nueva edición de las Batallas de Órganos. De cara a este 2026, fecha en la que se conmemora el VIII centenario del comienzo de la construcción del templo, se celebrará un ciclo en primavera -que arranca este sábado 11 de abril- y otro en otoño. La otra gran novedad es la incorporación de la 'lira del cielo' a estos conciertos.

La presentación de las próximas batallas ha tenido lugar este martes con la presencia de la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el deán de la Catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez; el presidente de la Real Fundación Toledo, Jesús Carrobles; y el presidente del Festival de Música El Greco, Juan José Montero.

El evento de este sábado estará dedicado a Fernando III el Santo, monarca que junto al arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada puso la primera piedra del templo gótico en 1226.

En este reto musical actuarán Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Marc Pinardel, Samuel Liégeon y Juan José Montero con un programa que incluye, además de las improvisaciones, obras de Georg Friedrich Haendel, Correa de Arauxo, Alfonso X, Joan Sebastian Bach y Cabanilles.

La segunda cita, que se celebrará el día 25 de abril, estará dedicada al Corpus Christi por ser una de las fiestas religiosas más emblemáticas de Toledo y por acercar desde el punto de vista musical uno de los himnos típicos, el 'Pange lingua more hispano', basado en una melodía tradicional toledana y popularizado por el compositor flamenco Juan de Urrede en el siglo XV, según ha detallado Montero.

Un momento de la presentación de la Batalla de Órganos.

El segundo ciclo, el de otoño, constará de otras dos fechas: el 3 y el 17 de octubre, dedicadas a San Ildefonso y La Catedral de Santa María de Toledo, respectivamente.

Lira del cielo

Otra de las grandes novedades que presenta esta edición es la incorporación de la 'Lira del cielo', un instrumento de teclado "único en el mundo" que formó parte de la vida musical de la Catedral desde el siglo XVII y permaneció en uso hasta el año 1803.

A partir del único original que se conserva y que está en el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas, la Catedral de Toledo ha encargado una copia idéntica y con motivo del centenario, que se incorporará a las Batallas de Órganos.

Durante la presentación, Carrobles ha reconocido que las batallas constarán de este doble ciclo gracias al aumento de la dotación económica por parte de la Diputación de Toledo.

Mientras, Conchi Cedillo ha justificado este apoyo en el compromiso de la institución provincial con el Festival de Música El Greco y la efeméride del VIII centenario, que "invita a todos a estar a la altura".

Por último, Velázquez ha recalcado que estas Batallas de Órganos "siempre son únicas y este año son excepcionales" y ha señalado la trascendencia que está teniendo el centenario de la Catedral.

El Festival de Música El Greco en Toledo está organizado por la Real Fundación de Toledo y la Fundación Primatialis Sedes Toletana con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.