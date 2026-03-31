El pueblo toledano que fue capital del Imperio español 26 días: alberga tres Bienes de Interés Cultural

Cuando España era un imperio donde nunca se ponía el sol, un pequeño municipio de la provincia de Toledo se convirtió por un azar del destino en la capital administrativa del reino durante 26 días.

Bajo el reinado de Felipe III, desde Casarrubios del Monte se dictaron órdenes que debían cumplirse no solo en Castilla, sino también en Sicilia, los Países Bajos e incluso Filipinas.

Corría el otoño de 1619 cuando el monarca español regresaba de un viaje triunfal a Lisboa. Al llegar a la localidad toledana, una repentina enfermedad —las crónicas hablan de unas fiebres persistentes— obligó a Felipe III a detenerse en seco.

Casarrubios del Monte. Vox

Lo que iba a ser una parada de una noche se transformó en una estancia de 26 días. Al no poder moverse el rey, la Corte entera del Imperio español se desplazó hasta Casarrubios: ministros, secretarios y consejos de Estado se instalaron en las casonas del pueblo.

Desde el 28 de octubre hasta el 23 de noviembre, las decisiones que afectaban a territorios en tres continentes se firmaron en tierras toledanas. Con motivo del 400 aniversario de este hito, el consistorio local instaló una placa conmemorativa en la plaza de España y organizó varias conferencias en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos y la Asociación Princesa Isabel.

Castillo de los Condes de Miranda en Casarrubios del Monte. Turismo Castilla-La Mancha

La importancia de Casarrubios del Monte no se limita a aquellos 26 días de 1619. Con orígenes que se remontan al siglo XIII, el municipio ha sido históricamente un punto de paso estratégico en el Camino Real a Extremadura.

Uno de los protagonistas de su silueta urbana es el Castillo de Casarrubios. Construido en el siglo XV, esta imponente fortaleza es el monumento más destacado de la villa y goza de la protección como Bien de Interés Cultural (BIC).

Otro de sus monumentos declarados BIC es el Palacio de los Condes y Señores de Casarrubios, una joya arquitectónica levantada en 1352 que fue el refugio de Felipe III durante su estancia temporal. Su portón principal luce el escudo de los Reyes Católicos y el legendario lema "Tanto Monta", signo de la estrecha relación de la localidad toledana con la Corona.

Portada del Palacio de los Condes y Señores de Casarrubios. Ayuntamiento

El tercer y último edificio que atesora la declaración de BIC es la Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora. En su interior, el templo alberga pinturas de gran valor histórico y artístico que gozan de un excelente estado de conservación. Además, custodia un museo y un archivo que custodia siglos de historia documentada.

Arcos de San Andrés y de fondo el núcleo urbano de Casarrubios del Monte. Diputación de Toledo

También merecen especial mención los Arcos de San Andrés, unas elegantes estructuras mudéjares que son los restos de la antigua iglesia de San Andrés y se mantienen en pie; y la Torre de Fuego, un enclave que cumplió labores de vigilancia y comunicación que goza de una de las mejores vistas del horizonte toledano.

Gracias a su cercanía con Madrid y la autovía A-5, el municipio se ha convertido en un nodo logístico de primer orden y en un refugio ideal para quienes buscan escapar del bullicio de la ciudad y su elevado coste de vida.

El aeródromo de Casarrubios del Monte.

Sin embargo, si algo sitúa hoy a Casarrubios en el mapa internacional es su aeródromo. Este espacio es considerado uno de los centros de aviación general y deportiva más importantes de España y atrae cada año a pilotos y escuelas de vuelo.

Los promotores actuales de este pequeño aeropuerto ultiman la construcción de una nueva pista de 3.200 metros con el objetivo de presentarse a largo plazo como una plataforma de transportes complementaria al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una idea que parece desvanecerse después de siete años.

En cuanto a gastronomía, el recetario local se basa en las carnes asadas, las migas y los quesos de la zona. Casarrubios del Monte no es solo un lugar que fue capital por un mes, es una villa que ya supera los 7.400 habitantes que sigue manteniendo su carácter solariego.