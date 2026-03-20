Pedro Almodóvar revela su edad y reconoce que se ha quitado años hasta que el cura de Calzada de Calatrava lo delató

Pedro Almodóvar ha pasado este jueves por 'La Revuelta' y ha revelado un secreto que ha intentado ocultar durante seis décadas: su edad real. El director manchego reconoció que el plan funcionó hasta que el cura de su pueblo, Calzada de Calatrava (Ciudad Real) lo delató.

La confesión de Almodóvar a David Broncano se producía en el contexto de la entrevista que el cineasta ha concedido en el programa de TVE para promocionar su última película, 'Amarga Navidad', que llega este viernes a los cines de España.

Durante un momento de la conversación, se refirió a su localidad natal, siempre presente en sus trabajos y fuente principal de inspiración para filmes como 'Volver' o 'Dolor y Gloria'.

Cuestionado por el número de habitantes de Calzada de Calatrava, Pedro Almodóvar pidió ayuda a su hermano y productor, Agustín, que se encontraba entre el público. En ese momento desvelaba que "durante una época, 60 años, siempre he dicho que yo era más joven que mi hermano y nadie me contradecía".

Pedro Almodóvar atribuía esta cuestión, entre risas, a que "él está calvo y yo no".

Esta farsa continuó hasta el día que cumplió 60 años. Según recordaba, "estábamos en el Festival de Nueva York con una de mis películas y era el día de mi cumpleaños, el 25 de septiembre". Por este motivo, Agustín le avisó de que "iba a tener mucha prensa y me preguntarían por mi edad porque había periodistas que habían ido al pueblo a pedir la cartilla de nacimiento".

En ese momento, Almodóvar reconoce que la verdad salió a la luz y se descubrió que "me quitaba siete años".

Esta anécdota era corroborada por Agustín. "Totalmente cierto. A mí me venía mejor ser mayor porque soy más serio", ironizaba entre risas el productor de 'El Deseo' para poco después arrojar un poco más de luz sobre los detalles de la historia.

"Fue un periodista de La Vanguardia el que preguntó en la parroquia", afirmaba el menor de los Almodóvar. Por su parte, Pedro se mostraba extrañado y reconocía "no dar crédito" ante una situación en la que un periodista "fue al cura y le dio mi cartilla de nacimiento".

Ha sido en este punto en el que Broncano le ha insistido por su edad real y el director ha reconocido tener 76 años porque, aunque "no me gusta decirlo, soy incapaz de mentir".

"Como me mientas voy yo a hablar con el cura de Calzada de Calatrava", apostillaba el conductor del programa.