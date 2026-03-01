Julián Lominchar, el toledano que se ha llevado un Goya a mejor película de animación por 'Decorado'

El animador toledano Julián Lominchar se ha alzado con el Goya a Mejor Película de Animación como parte del equipo de 'Decorado', concretamente en las labores de supervisor 2D.

Este filme, dirigido por Alberto Vázquez, Chelo Loureiro, Iván Miñambres y José María Fernández de la Vega ha superado en la gala celebrada en Barcelona a 'Bella', de Bernabé Rico, Carlos Rosado Sibón, Manuel H. Martín y Olmo Figueredo González-Quevedo; 'El tesoro de Barracuda', de Adrián García, Álex Cervantes, Raphaële Ingberg y Valérie Delpierre; 'Norbert', de Álvaro Urtizberea, José Corral Llorente, Nacho La Casa y Pedro Hernández Santos; y 'Olivia y el terremoto invisible', de Eduard Puertas Anfruns, Irene Iborra Rizo, Mikel Mas Bilbao y Ramón Alòs Sánchez.

Todo ello en una 40 edición de los premios Goya que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha celebrado en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

Un premio que engrosa aún más el currículum y el prestigio de este toledano de Corral de Almaguer considerado como uno de los animadores más destacados del panorama nacional.

Antes de formar parte del equipo de 'Decorado', que también ha recibido premios de la talla del Forqué, Lominchar ha participado en cintas de la talla de 'Chico y Rita', y 'Robot Dreams', nominadas a los Óscar en 2010 y 2023, respectivamente, o 'Nacer' que también entró en la terna de nominadas en los Goya de 2022.

Ahora, con este premio Goya, el corraleño ha conseguido entrar en el selecto club de los profesionales cuyos trabajos han recibido un galardón en la gran fiesta del cine español.