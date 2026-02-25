Cinco agrupaciones tomarán parte de la segunda edición del concierto de bandas de música de Semana Santa en Toledo

La Diputación Provincial de Toledo ha expresado su respaldo a la Semana Santa toledana con la organización de la segunda edición del ciclo de conciertos de bandas de música, una iniciativa que se va a llevar a cabo el 28 de febrero y los cuatro sábados del mes de marzo, y contará con la participación de cinco agrupaciones musicales de la provincia.

Han presentado la programación, este miércoles, el diputado de Cultura, Tomás Arribas, acompañado por el presidente de la Junta de Cofradías de Toledo, Juan Carlos Sánchez; la concejala de Cultura de Toledo, Ana Pérez; el coordinador de Cultura de la Diputación, Emilio Martínez, y la diputada provincial y alcaldesa de Corral de Almaguer, Manuela Lominchar.

Arribas ha destacado que esta propuesta permite potenciar el turismo y ampliar la oferta de Toledo en unas fechas con gran afluencia de visitantes, así como reforzar la candidatura de Toledo a Capital Europea de la Cultura en 2031, ha informado la Diputación en un comunicado.

“La excelencia cultural se construye también desde nuestras tradiciones y desde el talento de nuestras agrupaciones musicales”, ha afirmado el diputado, quien ha apuntado que la cultura es “una herramienta de cohesión, de identidad provincial y también de desarrollo”.

Conciertos en Jesuitas y el Valle

Los conciertos se van a celebrar los sábados 28 de febrero y 7, 14, 21 y 28 de marzo y tendrán lugar en la iglesia de los Jesuitas (San Ildefonso) excepto el 28 de marzo, que será en la Ermita de la Virgen del Valle con motivo del 400 aniversario de la Cofradía de Nuestra Señora del Valle de Toledo.

Actuarán en la iglesia de los Jesuitas la Agrupación Musical “El Cautivo”, de Toledo; la Fundación Musical “Manuel de Falla”, de Illescas; la Asociación “La Flor de la Mancha”, de La Puebla de Almoradiel, y la Agrupación Musical “La Muela”, de Corral de Almaguer, y en la ermita del Valle la Banda de Música de Villaseca de la Sagra.

