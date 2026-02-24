Sonseca celebrará sus II Jornadas Taurinas con Ginés Marín y "Bravo Toledano" como grandes reclamos

El escritor Eduardo de la Rosa y el matador de toros Ginés Marín.

La Asociación Cultural de Aficionados Taurinos de Sonseca y Comarca (ACATS) ha programado las II Jornadas Taurinas de Sonseca 2026, que se celebrarán del jueves 12 al sábado 14 de marzo en el Centro Cultural "Villa María".

La asociación, referente taurino en Sonseca y en la comarca de los Montes de Toledo, impulsa una nueva edición de estas jornadas con el objetivo de relanzar la afición y consolidar un espacio cultural en torno a la fiesta de los toros en la localidad.

El primero de los actos tendrá como protagonista al matador de toros Ginés Marín, bajo el título Ginés Marín 10 años en la cumbre. De la Escuela Taurina de Badajoz a las grandes ferias. El torero pacense celebra en 2026 su décimo aniversario de alternativa y participará en este homenaje a su trayectoria.

En el acto también intervendrá Luis Reina, matador de toros e histórico director de la Escuela Taurina Patronato Diputación de Badajoz, quien fue profesor de Marín en sus primeros años como novillero.

La segunda jornada girará en torno a la conferencia El cartel taurino como documento histórico, protagonizada por el aficionado, escritor y coleccionista Ángel Sonseca Rojas, que ofrecerá un recorrido por la evolución de la cartelería taurina a lo largo de la historia de la tauromaquia.

Como epílogo, el sábado 14 de marzo se presentará el libro Bravo Toledano. Historia de las ganaderías de bravo en la provincia de Toledo, en un acto titulado La importancia de la ganadería brava en los Montes de Toledo.

La obra, firmada por Eduardo de la Rosa, aborda el peso histórico y cultural de las ganaderías de bravo en la provincia.

En la mesa participarán también los ganaderos José Manuel Galán, propietario de la divisa toledana La Olivilla, y Víctor Guijarro, representante de la vacada El Montecillo.

Todas las jornadas comenzarán a las 20:30 horas y se desarrollarán en el Centro Cultural "Villa María" de Sonseca, consolidando esta cita como uno de los principales encuentros taurinos de la comarca.