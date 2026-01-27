El día que el mítico Marty Feldman convirtió el Hospital Tavera de Toledo en un cuartel marroquí

Además de inspiración a literatos y artistas de todo orden, Toledo también se ha convertido en plató de película en un sinfín de ocasiones. Por sus calles y monumentos inconfundibles, Johnny Depp ha buscado la Novena Puerta o Norman Reedus ha huido no hace muchos meses de la apocalipsis zombie en el spin off de The Walking Dead. Sin embargo, quizá muchos no sepan que por la ciudad también pasó en la década de los 70 Marty Feldman, mítico actor y director británico de mirada inconfundible.

Este paso lo ha recordado estos días Emiliano Sánchez Butragueño en su blog 'Toledo Olvidado'. El investigador fotográfico ha mostrado varias instantáneas tomadas en el Hospital Tavera, lugar elegido por Feldman para rodar varias escenas de su película The Last Remake of Beau Geste, traducida al español como Mi Bello Legionario.

En esta comedia, que recoge la inconfundible impronta humorística de Feldman, es una sátira de otra película, titulada Beau Geste y protagonizada por Gary Cooper en 1939, que a su vez estaba basada en una novela de Percival Christopher.

Como explica Sánchez Butragueño, la historia sigue a Beau Geste, un aristócrata británico que, junto a su hermano gemelo y un amigo, se alista en la Legión Extranjera Francesa para huir de un escándalo relacionado con el robo de un valioso zafiro familiar. A partir de este punto, la película "subvierte todos los tópicos del género: el heroísmo, la disciplina militar, el colonialismo y el melodrama aventurero son tratados desde el absurdo, el humor y el disparate constante", añade.

En esta historia, Feldman se fijó en el Hospital Tavera, el monumento renacentista más representativo de la ciudad, para convertirlo en un cuartel militar marroquí. El rodaje tuvo lugar en octubre de 1976 y la película se estrenó un año después, en 1977.

Reparto

En su paso por Toledo, el célebre comediante londinense estuvo rodeado de un elenco en el que también destacan Peter Ustinov, actor que encarnó a Nerón en Quo Vadis o Michael York, quien poco antes, en 1973, había rodado en la misma localización varias escenas de Los Tres Mosqueteros.

El alma mater de 'Toledo Olvidado' recuerda que "aunque en su estreno tuvo una acogida desigual, con críticas divididas y un éxito comercial limitado, con el paso del tiempo The Last Remake of Beau Geste ha sido reivindicada como una pieza de culto, especialmente entre los aficionados a la parodia cinematográfica y al humor británico más absurdo".

"Hoy se valora como un ejemplo singular de cómo el cine de los años setenta supo reírse de sus propios mitos y géneros clásicos", ha sentenciado.