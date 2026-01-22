La toledana María Antonia Ricas se alza con el IV Premio de Ecopoesía Puente del Guadiana

La toledana María Antonia Ricas ha ganado el IV Premio de Ecopoesía Puente del Guadiana por su obra Pequeños perfectos, según ha informado la organización del certamen este martes en Lepe.

El jurado ha reconocido el libro por "una prosa poética muy conseguida no exenta de ironía, la fuerza de sus metáforas y su capacidad, partiendo de los insectos, para abrir caminos a la reflexión y evocación, de manera sorprendente y original".

El galardón, de carácter ibérico, ha sido instituido por la Asociación Cultural Santiago Aguaded Landero y está patrocinado por la Fundación Caja Rural de Huelva. Cada edición distingue a un autor español y a otro portugués, y ambos libros premiados se traducen al español y al portugués.

El jurado ha estado formado por el poeta Antonio Carvajal, Premio Nacional de Poesía; Jorge Fernández Gonzalo, poeta madrileño ampliamente galardonado, y el poeta y profesor de la Universidad de Gdansk Miguel Mejía Pérez.

La obra de Ricas ha sido elegida por mayoría entre un total de 159 trabajos presentados.

Biografía

María Antonia Ricas Peces nació en Toledo en 1956 y compagina su faceta literaria con la docencia como profesora de Educación Primaria. Cuenta con una extensa obra publicada y ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria.

Entre ellos figuran el Premio de Literatura de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, que obtuvo en 2014, y el nombramiento como Hija Predilecta de Toledo por el Ayuntamiento en 2018.

En la actualidad, Ricas es columnista y ha dirigido y participado en numerosos homenajes, ciclos poéticos, programas radiofónicos y talleres de literatura.