Un pueblo de Guadalajara "salva" su ciudad romana tras recaudar más de 30.000 euros en tan solo cuatro días

El Ayuntamiento de Driebes (Guadalajara) ha logrado recaudar los fondos necesarios para adquirir, mediante expropiación, los terrenos donde se encuentra la antigua ciudad romana de Caraca, gracias a una campaña de micromecenazgo organizada junto a la asociación Hispania Nostra.

En solo cuatro días desde su lanzamiento, la campaña ha superado el objetivo mínimo de 30.000 euros, sumando un total de 33.781 euros, ha informado a Efe el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, José Luis Aguado.

Esta cifra, sumada a los 35.000 euros aportados por la Diputación de Guadalajara, cubre ampliamente los 73.000 euros necesarios para la expropiación de los dos terrenos privados donde se concentra el grueso del yacimiento, ubicado en el Cerro de la Virgen de la Muela.

Aguado ha destacado que, pese a haber superado el mínimo, la campaña sigue abierta hasta el 28 de febrero de 2026 con el objetivo óptimo de 55.000 euros, que permitiría además retomar las excavaciones e investigaciones arqueológicas en el yacimiento.

Ayuda exterior

La Diputación de Guadalajara, a través de la diputada de Cultura Sabrina Escribano, explicó hace apenas unos días que su aportación de 35.000 euros representa aproximadamente el 50 % del coste de expropiación y permitirá al Ayuntamiento continuar con los trabajos de conservación y excavación.

Escribano destacó la importancia del proyecto, ya que Caraca es el único yacimiento romano de estas características descubierto hasta la fecha en la provincia, y resaltó la necesidad de protegerlo y difundir su valor histórico.

Relevancia histórica

Las primeras referencias al yacimiento datan de 1945, cuando se descubrió un depósito de plata conocido como el 'Tesoro de Driebes', durante obras de canalización del canal de Estremera.

Los estudios realizados en la última década han permitido identificar que la ciudad romana de Caraca, que podría alcanzar unas ocho hectáreas en época alto imperial, contaba con foro, cardo, decumano, termas públicas y viviendas, organizadas en aproximadamente 27 manzanas.

La ciudad se sitúa en la vía que unía Cartago Nova con Complutum, entre esta última y Segóbriga, y aparece citada por fuentes clásicas como Plutarco, Ptolomeo y el Anónimo de Rávena.

Implicación ciudadana

La campaña de micromecenazgo ‘Salvemos la ciudad romana de Caraca’ ha recibido aportaciones de ciudadanos que quieren contribuir a la protección y difusión del patrimonio histórico.

A fecha del 20 de enero, se habían recaudado 12.215 euros gracias a 84 donantes, antes incluso de superar el mínimo necesario para la expropiación.

El concejal Aguado agradeció la respuesta ciudadana y subrayó que la compra de los terrenos permitirá garantizar la conservación del yacimiento y la continuidad de las investigaciones arqueológicas, consolidando Caraca como un referente cultural e histórico para Guadalajara y Castilla-La Mancha.