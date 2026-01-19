Un pueblo de Guadalajara quiere recaudar 73.000 euros para "salvar" su espectacular ciudad romana

El Ayuntamiento de Driebes (Guadalajara) ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo para reunir los fondos necesarios para que el yacimiento del Cerro de la Virgen de la Muela de Caraca, una ciudad romana casi intacta, no vuelva a ser enterrada por la historia o por falta de recursos.

El objetivo del Consistorio es reunir 73.000 euros, una cantidad decisiva para expropiar los terrenos donde se asienta el yacimiento y garantizar la continuidad de las excavaciones arqueológicas.

La iniciativa se titula 'Salvemos la ciudad romana de Caraca' y se canaliza a través de la plataforma Hispania Nostra. "Es un momento crítico. Si no conseguimos el terreno, Caraca no tiene futuro", ha expresado el alcalde, Alfonso Fernández, que ha recordado que el municipio tiene apenas 331 habitantes y un presupuesto de 470.000 euros.

Una ciudad romana

Caraca es una de las ciudades romanas mejor conservadas del interior peninsular. Las investigaciones científicas iniciadas en 2016 han confirmado que la ciudad mantiene su trazado urbano completo, con restos de foro, termas, templos, acueducto y una prolongada ocupación que va desde la Edad del Bronce hasta época visigoda.

"Estamos ante una ciudad, no un asentamiento menor. Gran parte de las estructuras se encuentran apenas unos centímetros de la superficie, en un estado excepcional de conservación", expresa el arqueólogo y codirector del proyecto, Santiago David Domínguez.

Hasta ahora, el equipo arqueológico ha trabajado en zonas como la necrópolis visigoda, parte del acueducto y los caminos de acceso. El siguiente paso es "intervenir en el núcleo urbano".

Negociación

El principal escollo para avanzar con la investigación son las cinco hectáreas de propiedad privada en las que se encuentra el yacimiento. Tras años de negociaciones fallidas y ante la imposibilidad legal de seguir financiando excavaciones en terrenos privados, las administraciones abogan por la expropiación.

El justiprecio ha sido fijado por la Junta en 73.000 euros, una cifra muy inferior a la solicitada inicialmente por los propietarios.

"No es una cuestión de voluntad, sino de supervivencia del yacimiento. Caraca fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC), un reconocimiento que avala su valor patrimonial y permite iniciar el proceso expropiatorio", ha expresado el teniente de alcalde y concejal de Cultura y Arqueología, José Luis Aguado.

Asimismo, ha explicado que a cambio de las donaciones los participantes recibirán recompensas simbólicas, visitas guiadas, experiencias arqueológicas e importantes deducciones fiscales, que pueden alcanzar hasta el 80 % en el IRPF para particulares.