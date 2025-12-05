Seseña (Toledo) viajará a la época del Quijote con una nueva edición de sus Jornadas Cervantinas

El municipio toledano de Esquivias acoge desde sábado hasta el 14 de diciembre la XLVI edición de las Jornadas Cervantinas, declarada de Interés Turístico Regional y que formará parte de un proyecto sobre la historia de España en los pueblos de la provincia.

Así lo ha avanzado el vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, durante la presentación de las jornadas junto a la alcaldesa de Esquivias, Almudena González, y la responsable de la Casa Museo Cervantes, Susana García, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

Romera ha destacado que este evento se convierte en una cita "imprescindible" con actividades ya tradicionales como la escenografía de la boda, exposiciones de artistas, degustaciones gastronómicas y la gala del día 12 de diciembre.

En este contexto, ha subrayado que las Jornadas Cervantinas y Esquivias se van a incorporar a un proyecto que desarrollará la Diputación a partir del mes de enero con la aportación de este certamen en el relato provincial sobre lo que es la historia de España a través de los pueblos.

Asimismo, ha valorado el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Esquivias y la Casa Museo Cervantes para consolidar un evento que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a la figura de Miguel de Cervantes y al vínculo histórico que une al escritor con la localidad desde su matrimonio con Catalina de Salazar en 1584.

Por su parte, la alcaldesa de Esquivias ha hecho hincapié en que esta localidad lleva 46 años celebrando el matrimonio entre Cervantes y Catalina de Salazar y en que en el año 2026 Esquivias celebrará el 400 aniversario del fallecimiento de Catalina de Palacios”.

Y la directora de la Casa Museo Cervantes ha señalado que el programa de esta edición combina cultura, tradición, historia, gastronomía, arte y muchas actividades transversales como los gigantes y cabezudos, la inauguración de la escultura 'Entre Versos… Amor', o la incorporación de teatro interactivo dirigido al público familiar.