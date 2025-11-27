Ciudad Real reconoce a sus 'quijotes' de la comunicación: "Sois referentes nacionales del periodismo de calidad"

El paraninfo 'Ernesto Martínez Ataz' del Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Ciudad Real ha acogido la gala de entrega de los primeros Premios de Comunicación y Periodismo Legado Quijote organizados por la Diputación. Unos galardones que nacen con vocación de continuidad y la misión de reconocer la labor de profesionales del gremio que son "referentes nacionales del periodismo de calidad" y proyectan los valores intemporales de la novela de Cervantes en la sociedad actual.

Así lo ha remarcado el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, alma mater de estos galardones junto a la vicepresidenta primera, María Jesús Pelayo, durante su intervención en una gala a la que también ha asistido el alcalde de la capital, Francisco Cañizares, entre otras personalidades de la vida política y social de provincia.

En esta ceremonia, han sido reconocidos el director del Máster de EL ESPAÑOL, Miguel Ángel Mellado; el meteorólogo Roberto Brasero; la escritora Ángela Vallvey; la fotógrafa Cristina García Rodero y los periodistas Tomás Roncero, Luz Sánchez Mellado y Casimiro García-Abadillo.

Durante su intervención, Valverde ha subrayado que los Premios Nacionales de Periodismo y Comunicación Legado Quijote han permitido “hacer regresar a la provincia a tanto talento periodístico” formado en Ciudad Real y ha expresado su orgullo por contar con los galardonados en esta primera edición y ha destacado que todos ellos se han convertido en “prescriptores” de su tierra, capaces de proyectar la provincia con rigor, solvencia y honestidad profesional.

“El Quijote es toda la provincia de Ciudad Real”, ha reivindicado justo antes de apostillar que, mientras otros territorios buscan un icono que los identifique en el exterior, la provincia cuenta desde hace siglos con el personaje literario más universal.

Valverde ha recordado que la primera parte de la novela discurre por el Valle de Alcudia, junto a Almodóvar del Campo, y ha defendido que este legado constituye un recurso cultural, moral y simbólico que la provincia “no siempre ha sabido reivindicar con la intensidad que merece”.

En este sentido, ha puesto en valor el ejemplo de Cervantes y de su fiel escudero como "defensores de los más débiles, de la libertad y de las causas justas, incluso “a costa de llevarse buenas palizas”.

Aprovechando la reciente celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también ha mencionado el episodio de la pastora Marcela como "uno de los discursos más adelantados a su tiempo en favor de la libertad de elección de una mujer".

Valverde también se ha detenido en pedir un "periodismo valiente, capaz de alejarse de los bulos, la desinformación y las imposiciones", haciéndose eco de la cita de uno de los premiados, Miguel Ángel Mellado.

Un momento de la intervención de Miguel Ángel Valverde. Javier Longobardo

Por último ha agradecido a tanto a María Jesús Pelayo como a María Manjavacas, directora de los galardones, el haber dado forma a esta iniciativa que "tanto valor aporta al periodismo y a la provincia de Ciudad Real".

"La mayoría de los manchegos somos Sanchos, con los pies en el suelo, pero necesitamos siempre un Quijote que sea el portavoz de todos”, ha sentenciado.

Por su parte, la vicepresidenta primera y responsable del Área de Impulso Cultural y Turístico a la Provincia, María Jesús Pelayo, ha señalado el "honor" de encontrarse en un entorno que "simboliza el conocimiento y el pensamiento crítico, y que para mí tiene además un significado personal, porque la facultad que tenemos detrás es la que me vio formarme y dar mis primeros pasos”.

Pelayo ha explicado que Legado Quijote surge de la convicción de que “nuestra tierra tiene un enorme potencial cultural, social y económico”. Así ha recordado que este año se celebra el 420 aniversario de la publicación de la primera parte del Quijote, “una oportunidad que teníamos claro que debíamos aprovechar para atraer riqueza y proyección a nuestra provincia”.

Público asistente. Javier Longobardo

De esta manera, se han configurado unos premios que “no solo reconocen trayectorias, sino que abren un camino que queremos que inspire a nuevos creadores y periodistas".

Premiados

Los Premios Nacionales Legado Quijote han recaído en figuras cuya trayectoria representa la excelencia en distintas ramas del periodismo y la comunicación. Cristina García Rodero, natural de Puertollano, ha sido distinguida por una carrera pionera en la fotografía documental, siendo la primera española en ingresar en la agencia Magnum y habiendo recibido premios como el Nacional de Fotografía u Ortega y Gasset.

También ha sido premiado Miguel Ángel Mellado, de Campo de Criptana, director de Máster de EL ESPAÑOL y figura clave en la historia reciente del diario El Mundo, reconocido por su rigor y por ser maestro de varias generaciones.

Casimiro García-Abadillo, nacido en La Solana y exdirector de El Mundo, ha sido distinguido por su trayectoria como periodista de investigación y analista político.

También ha sido premiado Tomás Ron

cero, vinculado a Herencia y Villarrubia de los Ojos, cuya presencia mediática ha llevado la pasión deportiva a millones de hogares, convirtiéndolo en uno de los comunicadores más populares del país y que no ha podido recoger el galardón porque había partido del Real Madrid.

Luz Sánchez Mellado, periodista de El País y alicantina con raíces criptanenses, ha sido premiada por su maestría en la entrevista y su capacidad para aportar profundidad y humanidad al relato periodístico y la escritora y periodista Ángela Vallvey, de San Lorenzo de Calatrava, ha recibido el galardón por una trayectoria que combina literatura, pensamiento y mirada social, avalada por premios como el Nadal y su condición de finalista del Planeta.

Finalmente, Roberto Brasero, de Talavera de la Reina, ha recibido el reconocimiento por su labor divulgativa en el ámbito de la meteorología, esencial en un contexto marcado por el cambio climático y la creciente necesidad de información rigurosa sobre el medio ambiente.

La ceremonia de entrega de premios, presentada por la periodista Lorena García, ha incluido la actuación de la Orquesta Ciudad de La Mancha, bajo la dirección de Fernando Bustamante, acompañada por la voz del tenor Juan Antonio Sanabria, lo que ha otorgado al acto un tono solemne y sublime a la vez.

En esta primera edición, los galardones se han otorgado como reconocimientos honoríficos, sin dotación económica, pero con un destacado valor simbólico e institucional.