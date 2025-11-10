El periodista de CMM Fernando Bernácer ofrecerá el domingo un concierto acústico en La Venta del Alma

El periodista toledano Fernando Bernácer, director y presentador de Castilla-La Mancha Hoy, el informativo matinal de la radio pública autonómica, vuelve a mostrar su faceta musical con un nuevo concierto de El Cantanoticias. Será este domingo 16 de noviembre, a partir de las 17:30 horas, en La Venta del Alma, uno de los locales más emblemáticos de ocio en la capital castellanomanchega.

El formato será acústico con arreglos en directo, gracias al pedal looper con el que Bernácer crea sobre el escenario las distintas capas musicales. "Es como lo que hace Ed Sheeran, pero en versión bargueña", bromea el periodista, natural de Bargas, que desde hace años combina la información con su pasión por la música.

En el concierto, con entrada gratuita, interpretará temas de sus tres discos, disponibles en las principales plataformas, en un repertorio marcado por la ironía, la crítica social y la mirada optimista que caracteriza su estilo. "Por la mañana te cuento las noticias y por las tardes-noches te las canto", suele decir en sus actuaciones como carta de presentación.

El Cantanoticias nació durante la pandemia y desde entonces ha ofrecido una veintena de conciertos. "Aunque en mis canciones hay ironía, también hablo del amor verdadero y de las cosas que nos hacen mejores", explica Bernácer.

Entre esas experiencias que marcan, Bernácer destaca a su hijo mayor, diagnosticado de autismo, "una lección de vida" que, asegura, cambió por completo a su familia. "A todos nos ha hecho mejores", sostiene el periodista.