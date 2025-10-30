'Alerta, Emoji Peligroso', el proyecto teatral lanzado por el Gobierno regional para un uso digital responsable

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un proyecto teatral pionero titulado 'Alerta, Emoji Peligroso–Protege tu mundo digital', con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes sobre los riesgos del entorno digital y fomentar un uso responsable y seguro de la tecnología.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado esta iniciativa, dirigida a cerca de 1.200 alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de Secundaria, reafirmando así "el compromiso del Gobierno regional con la educación digital y la ciberseguridad desde las edades más tempranas".

El proyecto consiste en representaciones escénicas de 45 minutos seguidas de talleres interactivos de media hora, en los que los estudiantes podrán reflexionar sobre los riesgos del uso inadecuado de internet y las redes sociales.

La gira recorrerá las cinco provincias de Castilla-La Mancha, con actuaciones previstas en el CEIP Santa Ana de Cuenca (10 de noviembre), IES Universidad Laboral de Toledo (25 de noviembre), el IES Brianda de Mendoza de Guadalajara (26 de noviembre), el IES Universidad Laboral de Albacete (4 de noviembre) y el IES Francisco Nieva de Valdepeñas (5 de diciembre).

Estrategia de alfabetización

Ruiz Molina ha explicado que esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Alfabetización Digital 'Rumbo a una cultura digital segura', impulsada por la Agencia de Transformación Digital —dependiente de su consejería—, en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la compañía teatral de Blanca Marsillach.

Durante su intervención, el consejero ha destacado la ciberseguridad como "un pilar esencial de la transformación digital de la región" y ha recordado que el Ejecutivo autonómico desarrolla una estrategia integral que refuerza la seguridad de los sistemas públicos, la formación del personal especializado y la sensibilización ciudadana frente a los riesgos tecnológicos.

Ruiz Molina en la presentación de la iniciativa. JCCM

"Es mejor prevenir que curar", ha subrayado, señalando que la estrategia incluye el uso de inteligencia artificial para anticipar ciberataques y programas formativos que fortalecen la cultura de la seguridad.

Población más joven

Ruiz Molina ha advertido de que la población más joven constituye "un entorno especialmente sensible" frente a peligros como el ciberacoso o la violencia digital, por lo que el Gobierno regional está reforzando las acciones destinadas a prevenir la ciberviolencia machista. "No solo hablamos de fraudes o robos de datos, sino también de la seguridad en nuestras interacciones en redes sociales", ha puntualizado.

Por su parte, la actriz y productora Blanca Marsillach ha agradecido la colaboración del Ejecutivo castellanomanchego y ha subrayado la importancia de utilizar el teatro como herramienta de concienciación: "Vivimos en una era digital que nos expone a muchos engaños. Con esta propuesta queremos ayudar a los jóvenes a construir experiencias digitales seguras y responsables".