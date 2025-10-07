La broma de los hermanos Bayona en 'La Revuelta' acaba con una posible visita a Calzada de Calatrava (Ciudad Real)

El afamado director de cine, Juan Antonio Bayona, visitó este lunes el programa 'La Revuelta' de David Broncano y protagonizó una elaborada broma con la ayuda de su hermano gemelo Carlos que terminó con un compromiso inesperado: uno de los Bayona asistirá al XII Festival de Cine de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) que se celebra del 1 al 11 de este mes de octubre.

Todo comenzó cuando Carlos Bayona, DJ y productor musical, entró en el plató del conocido programa de RTVE haciéndose pasar por su hermano Juan Antonio, que asistía con motivo de la promoción de su última película, 'La Vieja Loca'.

La exitosa trayectoria de J.A. Bayona lo ha erigido como posiblemente el director de cine más taquillero de España. Entre sus creaciones destacan los filmes como 'Jurassic World', 'Lo Imposible', 'La sociedad de la nieve' o 'Un monstruo viene a verme'.

Durante los primeros 15 minutos de entrevista, Broncano no se percató de la suplantación de identidad y conversó con Carlos como si fuera él el director de cine. En esos primeros instantes, dos vecinas de Calzada invitaron al "falso" Bayona a participar en el Festival de Cine de la localidad ciudadrealeña donde nació otro exitoso director, Pedro Almodóvar.

Juan Antonio Bayona y el equipo de 'La sociedad de la nieve' tras ganar el galardón a la mejor película en los Premios Platino 2024.

Sin dudarlo, Carlos se comprometió en nombre de Juan Antonio a asistir "si no este año, el que viene". Poco después, el verdadero Bayona apareció en una videollamada donde anunció que su tren se había retrasado y que estaba a punto de llegar, dejando atónico a Broncano.

Al llegar al plató, el reputado director dejó la puerta abierta al compromiso. "Ahora tengo que ir a Calzada de Calatrava. El año que viene me veo allí", expresó Juan Antonio desatando las risas del público.

Desde la organización del festival de cine han recibido con los brazos abiertos este "compromiso" de los hermanos Bayona. "Os esperamos a ambos y a todos, también a David Broncano y a todo su equipo para disfrutar del festival calzadeño".