Andrés R. Blanco, ganador del I Certamen de Poesía 'Marina Riaño' de Toledo

El poeta Andrés R. Blanco ha sido el ganador del I Certamen de Poesía 'Marina Riaño' organizado por el Círculo de Arte de Toledo como homenaje a la que fue una de sus socias fundadoras.

El creador extremeño, residente en Madrid, ha sido acreedor de este galardón dotado con 1.000 euros por su creación 'Contra el silencio'.

El Círculo de Arte de Toledo había convocado la primera edición de este certamen como homenaje a Marina Riaño, poetisa y docente que además de fundadora de este colectivo era Hija Adoptiva de Toledo desde 2013.

Los creadores del certamen destacaban que Riaño siempre hizo militancia en “toledanía física y mental” y mantuvo siempre una activa e intensa vida cultural mientras su salud se lo permitió.

Las bases recogían que las obras debían de ser composiciones poéticas o conjuntos de poemas con libertad de tema y rima y una extensión mínima de 50 versos y máxima de 100.

En la valoración, se tenía en cuenta que el contenido de los poemas se desarrollase alguno de los valores que caracterizaban a Marina Riaño como "solidaridad, pasión cultural o 'toledanidad'".

Además, tenían que ser piezas rigurosamente inéditas que no hubiesen sido premiadas en otros concursos ni hallarse pendientes de fallo en cualquier otro premio.