Fuensalida (Toledo) volverá a convertirse en epicentro de cine español con su festival de cortometrajes

La Casa de Cultura Fuensalida (Toledo) acogerá el próximo 4 de octubre de 2025 la segunda edición de su Festival de Cine, organizado por el Ayuntamiento y CortoEspaña.

Durante este evento se proyectarán algunos de los cortometrajes premiados en los Premios Fugaz ofreciendo al público asistente la oportunidad de disfrutar de los mejores trabajos del cine español actual.

La presentación de este evento cultural ha corrido a cargo del teniente de alcalde de Fuensalida, Sergio López, y de la concejal de Cultura, Miriam Mera, quienes han remarcado que el objetivo sigue siendo impulsar la exhibición y promoción de las obras cinematográficas más destacadas del panorama nacional.

Entre los trabajos que se proyectarán destacan ‘La ley del más fuerte’, ‘La compañía’, ‘El trono’, ‘Tumbas vecinas’, ‘La gran obra’ o ‘Céntrico’.